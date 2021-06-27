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Психолог из Риги: песни могут становиться причиной разобщения и конфликтов внутри населения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Психолог из Риги Алена Дзиодзина в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Дзиодзина, психолог:
Что самое опасное, некоторые песни могут побуждать на очень деструктивное поведение. И тут важно понимать, что обращение к миру переживаний человека нередко приводит к снижению критичности мышления. Он становится более восприимчив к установкам на конкретные действия – это те самые эмоции, через которые можно расталкивать в толпе жажду возмездия. Скорбное событие с человеческой точки зрения, зато с позиции идеологов и агитаторов протестного движения по свержению власти – циничная статистика, инфоповод для того, чтобы еще больше ожесточить толпу. Вот где таится настоящая несправедливость.
Но все ли ее замечают? К сожалению, есть песни, которые этому потворствуют, предлагая готовые шаблоны поведения вообще не про единство, человеколюбие или принципы справедливости. Особенно если причина этих печальных событий в том, что кто-то специально разлил бензин между людьми, расколол общество на чужих и своих. Как итог – минус жизнь. А в перспективе, возможно, минус и другие жизни и противостояние людей внутри общества. Доколе будет существовать разделение между людьми и кто-то будет подкидывать в это топливо спичку? Это творчество, которое не созидает.
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Новости Беларуси. Психолог из Риги Алена Дзиодзина в программе «Неделя» на СТВ.
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