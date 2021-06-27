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Психолог из Риги: песни могут становиться причиной разобщения и конфликтов внутри населения

27.06.2021 19:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Психолог из Риги Алена Дзиодзина в программе «Неделя» на СТВ.

Психолог из Риги: песни могут становиться причиной разобщения и конфликтов внутри населения

Алена Дзиодзина, психолог:
Мир политики включает в себя не только рациональное понимание того, что происходит, но и чувственное восприятие власти, политического лидера, государства и нашего будущего внутри него. Порой песни могут служить сплоченности и единству народа, а порой – становиться причиной разобщения и конфликтов внутри населения. И, выступая в качестве своего рода заклинания, могут вовлекать людей присоединяться к движениям, которые под благородными и морально-нравственными предлогами ведут лишь к разобщению, враждебности, представляют опасность здоровью или даже угрозу для жизни человека. Песни как бы подсказывают обществу политические взгляды, ценности, морально-нравственные нормы, которые постепенно люди начинают считать своими.

Психолог из Риги: песни могут становиться причиной разобщения и конфликтов внутри населения

Что самое опасное, некоторые песни могут побуждать на очень деструктивное поведение. И тут важно понимать, что обращение к миру переживаний человека нередко приводит к снижению критичности мышления. Он становится более восприимчив к установкам на конкретные действия – это те самые эмоции, через которые можно расталкивать в толпе жажду возмездия. Скорбное событие с человеческой точки зрения, зато с позиции идеологов и агитаторов протестного движения по свержению власти – циничная статистика, инфоповод для того, чтобы еще больше ожесточить толпу. Вот где таится настоящая несправедливость.

Но все ли ее замечают? К сожалению, есть песни, которые этому потворствуют, предлагая готовые шаблоны поведения вообще не про единство, человеколюбие или принципы справедливости. Особенно если причина этих печальных событий в том, что кто-то специально разлил бензин между людьми, расколол общество на чужих и своих. Как итог – минус жизнь. А в перспективе, возможно, минус и другие жизни и противостояние людей внутри общества. Доколе будет существовать разделение между людьми и кто-то будет подкидывать в это топливо спичку? Это творчество, которое не созидает.

 
 
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Новости Беларуси. Психолог из Риги Алена Дзиодзина в программе «Неделя» на СТВ.
 
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