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Смотреть со звуком: Китай опубликовал новые кадры с Марса

27.06.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Записи сделаны специальной беспроводной камерой, которая установлена аппаратом "Тяньвэнь-1" на поверхности красной планеты.



Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видео с Марса. Видеозаписи сделаны беспроводной камерой, которую установил ровер "Тяньвэнь-1".

На кадрах можно рассмотреть каменистую пустыню желтоватого цвета, а также мелкие кратеры и долины. Важно, пишет sputnik.by, что оборудование записало и звуки малоизученной планеты.

Также на видео попал момент проезда марсохода "Чжучжун", который на Марсе проводит исследования равнины Утопия.

Первый китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" был запущен в конце июля 2020 года. К слову, весит он около пяти тонн, основная масса приходится на орбитальную станцию.

Смотрите уникальное видео.
 
 
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Записи сделаны специальной беспроводной камерой, которая установлена аппаратом "Тяньвэнь-1" на поверхности красной планеты.
 
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