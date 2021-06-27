Виктор Бабарико скажет последнее слово в суде 28 июня





Виктор Бабарико / Еврорадио





Во время прений адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Левский отметил:





пишет Еврорадио, в этом деле создаёт иллюзию наличия преступления — сложного и запутанного. А объём дела создаёт видимость наличия некой доказательственной базы. Но это лишь видимость. — Сложносочинённость обвинения, которое не сможет пересказать своими словами ни один из обвиняемых,Еврорадио, в этом деле создаёт иллюзию наличия преступления — сложного и запутанного. А объём дела создаёт видимость наличия некой доказательственной базы. Но это лишь видимость.





Виктор Бабарико возглавлял “Белгазпромбанк” 20 лет. Теперь он обвиняется по трём статьям УК: “Легализация средств, полученных преступным путём", "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" и "Дача взятки". Прокурор запросил 15 лет лишения свободы.





Экс-глава “Белгазпромбанка” более года находится в заключении. За это время он не признал вины и не пошёл на сделку со следствием.