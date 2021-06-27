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Сборная Италии по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы
Источник материала: ОНТ
Сборная Италии по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы.
В Лондоне подопечные Роберто Манчини встретили серьезное сопротивление со стороны команды Австрии. Основное время матча завершилось со счетом – 0:0. Развязка наступила на 95-й минуте, когда вышедший на замену Федерико Кьеза открыл счет. Сборная Италии спустя 10 минут забьет еще один гол, который запишет на свой счет Маттео Мессина.
Австрийцы не сдались и один мяч отыграли. Но на большее сил у команды Франко Фоды уже не хватило.
А первым четвертьфиналистом Евро стала сборная Дании. В Амстердаме был разгромлен Уэльс со счётом 4:0.
27 июня пройдут еще два матча 1/8 финала. Сначала на поле в Будапеште выйдут сборные Нидерландов и Чехии. А в 22 часа поединок с суперафишей Бельгия – Португалия.
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Сборная Италии по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. В Лондоне подопечные Роберто Манчини встретили серьезное сопротивление со стороны...
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