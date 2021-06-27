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В США мужчина инсценировал собственное убийство, чтобы помочь полиции поймать жену, «заказавшую» его киллеру
Источник материала: ОНТ
Житель США Рамон Соса был вынужден согласиться на инсценировку собственной смерти, чтобы тем самым помочь правоохранителям поймать решившую его убить жену. На историю обращает внимание
Соса узнал от приятеля, что его жена активно ищет киллера, который возьмется реализовать заказ. Рамон изначально не мог поверить в слова друга, но в итоге принял неутешительный факт.
Уточняется, что Мария родилась в Мексике. После свадьбы теща обратилась к Рамону со словами «Теперь она твоя проблема».
Отношения супругов портились, Мария распускала о муже порочащие его слухи. В конце концов женщина решила избавиться от Рамона.
Жизнь мужчины была оценена в две тысячи долларов. Киллером, взявшим заказ, выступил полицейский под прикрытием. Правоохранители и Соса инсценировали его смерть, чтобы Мария получила доказательства. Рамона раздели, связали ему руки, а на виске было изображено фальшивое ранение. Уточняется, что для инсценировки мужчина и полицейские смотрели уроки макияжа на YouTube.
Заказчица была арестована. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.
фото: dailymail.co.uk
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В США мужчина инсценировал собственное убийство, чтобы помочь полиции поймать жену, «заказавшую» его киллеру
Житель США Рамон Соса был вынужден согласиться на инсценировку собственной смерти, чтобы тем самым помочь правоохранителям поймать решившую его убить жену. На...
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