В США мужчина инсценировал собственное убийство, чтобы помочь полиции поймать жену, «заказавшую» его киллеру

Источник материала: ОНТ

Житель США Рамон Соса был вынужден согласиться на инсценировку собственной смерти, чтобы тем самым помочь правоохранителям поймать решившую его убить жену. На историю обращает внимание Mirror .

Соса узнал от приятеля, что его жена активно ищет киллера, который возьмется реализовать заказ. Рамон изначально не мог поверить в слова друга, но в итоге принял неутешительный факт.

Уточняется, что Мария родилась в Мексике. После свадьбы теща обратилась к Рамону со словами «Теперь она твоя проблема».

Отношения супругов портились, Мария распускала о муже порочащие его слухи. В конце концов женщина решила избавиться от Рамона.

Жизнь мужчины была оценена в две тысячи долларов. Киллером, взявшим заказ, выступил полицейский под прикрытием. Правоохранители и Соса инсценировали его смерть, чтобы Мария получила доказательства. Рамона раздели, связали ему руки, а на виске было изображено фальшивое ранение. Уточняется, что для инсценировки мужчина и полицейские смотрели уроки макияжа на YouTube.

Заказчица была арестована. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

фото: dailymail.co.uk

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