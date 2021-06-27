Источник материала: ОНТ

В Лондоне проходят протесты «против всего». Так их называют политические аналитики, поскольку толпа выдвигает максимально разношерстные требования.

Здесь и медсестры, недовольные зарплатой в COVID, и экоактивисты, и противники нового закона о полномочиях полиции, и требующие наказать министра здравоохранения за адюльтер с помощницей, который стал достоянием общественности. Все это привело к попыткам заблокировать улицы, зачинщики были задержаны.

Сейчас в Британии рассматривается закон о правовом ужесточении действий полицейскими во время вот таких массовых беспорядков.

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