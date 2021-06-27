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В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус Nipah
Источник материала: ОНТ
В штате Махараштра (Индия) у летучих мышей впервые выявили вирус Nipah. Об этом со ссылкой на исследование Журнала инфекций и общественного здравоохранения
По сведениям источника, вирус Nipah считается одним из самых опасных, он может передаться человеку, употребившему в пищу фрукты, содержащие слюну зараженного животного.
В настоящее время вакцин или лекарств от вируса нет, а смертность достигает 65-100%.
Фото: Pixabay
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В штате Махараштра (Индия) у летучих мышей впервые выявили вирус Nipah. Об этом со ссылкой на исследование Журнала инфекций и общественного здравоохранения...
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