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В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус Nipah

27.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус Nipah

В штате Махараштра (Индия) у летучих мышей впервые выявили вирус Nipah. Об этом со ссылкой на исследование Журнала инфекций и общественного здравоохранения информирует Times of India.

По сведениям источника, вирус Nipah считается одним из самых опасных, он может передаться человеку, употребившему в пищу фрукты, содержащие слюну зараженного животного.

В настоящее время вакцин или лекарств от вируса нет, а смертность достигает 65-100%.

Фото: Pixabay

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В штате Махараштра (Индия) у летучих мышей впервые выявили вирус Nipah. Об этом со ссылкой на исследование Журнала инфекций и общественного здравоохранения...
 
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