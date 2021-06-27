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Разгон демонстрантов в Турции закончился применением оружия
Источник материала: ОНТ
Разгон демонстрантов в Турции закончился применением оружия. Власти Стамбула стреляли резиновыми пулями в ЛГБТ-активистов
Это центральная площадь столицы – Таксим. Парад был трижды запрещен турецкими властями, но люди не посчитали нужным прислушаться. И вот результат: полиция практически сразу начала со стрельбы. Это не первое применение жестких мер против таких выступлений. С 2017 года активистов разгоняют водометами и слезоточивым газом, пули вошли в арсенал в прошлом году.
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Разгон демонстрантов в Турции закончился применением оружия. Власти Стамбула стреляли резиновыми пулями в ЛГБТ-активистов Это центральная площадь столицы –...
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