«Поезд Победы» прибыл в Могилев и простоит там два дня

Источник материала: ОНТ

Могилев и простоит там два дня" class="one-news__figure-img">

«Поезд Победы» прибыл в Могилев. Город на Днепре стал 46-м на карте уникального музея. Стоянка продлится 2 дня. Символично, что состав встречают именно в эти даты, которые стали переломными для города в далеком 1944 году. От немецко-фашистских захватчиков Могилев освободили 28 июня в результате операции «Багратион».





12 вагонов, 9 из которых – рассказ в лицах о довоенном времени, войне и Победе. Объемный звук, студийное освещение, спецэффекты и киносъемка исторических реконструкций – это делает экспозицию по-настоящему проникновенной и максимально реалистичной.

Галина Рыбцова, малолетняя узница: «Нахлынуло очень много горестных воспоминаний мы смогли сберечь, 80 лет сберегли этот мир. Но его и дальше надо беречь, чтобы Беларусь не знала войны».

Валерия Юрченко, жительница Могилева: «Я считаю, это очень хороший пример, чтобы рассказать про войну. Очень хорошо рассказывается. Я очень заинтересовалась, хочу даже почитать. Надо понять то время, чтобы не совершать ошибок, которые были тогда».

После Могилева состав должен был отправиться в Москву. Но маршрут изменился. Следующей точкой на карте во второй раз станет Минск. Настолько популярной оказалась эта уникальная экспозиция на колесах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram