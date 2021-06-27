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«Поезд Победы» прибыл в Могилев и простоит там два дня
Источник материала: ОНТМогилев и простоит там два дня" class="one-news__figure-img">
«Поезд Победы» прибыл в Могилев. Город на Днепре стал 46-м на карте уникального музея. Стоянка продлится 2 дня. Символично, что состав встречают именно в эти даты, которые стали переломными для города в далеком 1944 году. От немецко-фашистских захватчиков Могилев освободили 28 июня в результате операции «Багратион».
12 вагонов, 9 из которых – рассказ в лицах о довоенном времени, войне и Победе. Объемный звук, студийное освещение, спецэффекты и киносъемка исторических реконструкций – это делает экспозицию по-настоящему проникновенной и максимально реалистичной.
После Могилева состав должен был отправиться в Москву. Но маршрут изменился. Следующей точкой на карте во второй раз станет Минск. Настолько популярной оказалась эта уникальная экспозиция на колесах.
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«Поезд Победы» прибыл в Могилев. Город на Днепре стал 46-м на карте уникального музея. Стоянка продлится 2 дня. Символично, что состав встречают именно в эти даты,...
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