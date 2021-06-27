Умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев» Наталья Попова

Источник материала: ОНТ

В Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Попова. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на театр «Балтийский дом».

Уточняется, что Попова умерла 26 июня. Дата прощания и причина смерти не называются.

Наталья Попова известна своей ролью в фильме-сказке 1972 года «Двенадцать месяцев». Также артистка снялась в таких фильмах, как «Скандальное происшествие», «Тамбовская волчица», «Наш бронепоезд», «Врача вызывали?», в сериале «Улица» и других.

Фото: kino-teatr.ru / Кино-театр.ру

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