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Умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев» Наталья Попова
Источник материала: ОНТ
В Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Попова. Об этом
Уточняется, что Попова умерла 26 июня. Дата прощания и причина смерти не называются.
Наталья Попова известна своей ролью в фильме-сказке 1972 года «Двенадцать месяцев». Также артистка снялась в таких фильмах, как «Скандальное происшествие», «Тамбовская волчица», «Наш бронепоезд», «Врача вызывали?», в сериале «Улица» и других.
Фото: kino-teatr.ru / Кино-театр.ру
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В Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Попова. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на театр...
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