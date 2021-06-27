|
Дожди и грозы сразу после жары: что успела натворить погода?
Источник материала: ОНТ
После рекордной жары, которая царила всю неделю, Беларусь накрыла другая стихия: дожди, грозы, шквалистый ветер. Непогода натворила немало дел. Есть один погибший. Причиной трагедии стало падение дерева из-за сильного ветра. Последствия продолжают устранять. Без электроснабжения остаются 50 населенных пунктов. По данным синоптиков, на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Сильные дожди не уйдут и завтра. Чрезмерная бдительность ни помешает.
Вчера в воде чуть не захлебнулась Каменная горка и Сухарево. Эвакуировали здесь на лодках. Пришлось остановиться общественному транспорту. Воды было по пояс. Больше других досталось автомобилистам. От машин видны были только крыши. Неготовыми к обильным осадкам оказались и крыши некоторых торговых центров. С потолка вода хлестала прямо на покупателей.
Только за час в столице выпало около 30 миллиметров осадков. Под Минском поток воды размыл дорогу, фактически отрезав людей от остального мира. Похожая картина и в областях.
Беларусь не только топило, било градом, из-за сильного ветра, штабелями валило деревья. Так под Витебском, вчерашний ураган положил 80 гектаров леса. А в Минской области деревом придавило 50-летнюю женщину. Спасти ее, к сожалению, не удалось.
Из-за непогоды по всей стране были перебои с электричеством. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. К этому часу без света остаются только 50 населенных пунктов.
Сейчас в стране продолжают ликвидировать последствия стихии. На размытых участках дорог дежурит ГАИ. В такую погоду инспекторы просят быть всех предельно внимательными. Что будет с автомобилями, которые утонули на городских улица? Компенсацию владельцы по страховкам могут получить только если у них КАСКО или любой другой добровольный вид страхования (не путать с обязательным для выезда на дорогу). И стоит подумать о таких вещах – потому что синоптики предупреждают, ситуация с погодой, как минимум, на эти сутки в стране остается сложной. Сильные ливни и ветер сегодня в центре Беларуси, завтра – шторм на востоке.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После рекордной жары, которая царила всю неделю, Беларусь накрыла другая стихия: дожди, грозы, шквалистый ветер. Непогода натворила немало дел. Есть один погибший....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)