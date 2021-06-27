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Дожди и грозы сразу после жары: что успела натворить погода?

27.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди и грозы сразу после жары: что успела натворить погода?

После рекордной жары, которая царила всю неделю, Беларусь накрыла другая стихия: дожди, грозы, шквалистый ветер. Непогода натворила немало дел. Есть один погибший. Причиной трагедии стало падение дерева из-за сильного ветра. Последствия продолжают устранять. Без электроснабжения остаются 50 населенных пунктов. По данным синоптиков, на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Сильные дожди не уйдут и завтра. Чрезмерная бдительность ни помешает. 


Вчера в воде чуть не захлебнулась Каменная горка и Сухарево. Эвакуировали здесь на лодках. Пришлось остановиться общественному транспорту. Воды было по пояс. Больше других досталось автомобилистам. От машин видны были только крыши. Неготовыми к обильным осадкам оказались и крыши некоторых торговых центров. С потолка вода хлестала прямо на покупателей. 

Только за час в столице выпало около 30 миллиметров осадков. Под Минском поток воды размыл дорогу, фактически отрезав людей от остального мира. Похожая картина и в областях. 

Беларусь не только топило, било градом, из-за сильного ветра, штабелями валило деревья. Так под Витебском, вчерашний ураган положил 80 гектаров леса. А в Минской области деревом придавило 50-летнюю женщину. Спасти ее, к сожалению, не удалось. 

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси: «Вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 20 метров в секунду зафиксированы 29 случаев падения деревьев в Гомельской и Минской областях. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке упавших деревьев. Кроме этого, в двух районах Гомельской и Минской областей зафиксирован случаи повреждения кровель 18 жилых домов, и 16 сельскохозяйственных зданий. МЧС напоминает в случае любой внештатной ситуации незамедлительно сообщать по телефону 101 или 112». 

Игорь Жур, заместитель генерального директора «Минскэнерго»: «В настоящее время по городу Минску имеются единичные отключения. По минской области осталось без подачи электроэнергии 15 населенных пунктов. Характер всех повреждений установлен. Мы приступили к включению электроэнергии». 

Из-за непогоды по всей стране были перебои с электричеством. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. К этому часу без света остаются только 50 населенных пунктов. 

Дмитрий Рябов, ведущий телеканала ОНТ: «В Минске в воскресенье выпало 37 мм воды. Это практически 37 литров воды на квадратный метр. И просто никакая ливневка с таким потоком воды справиться не может и, конечно это приводит к потоплению улиц. В ближайшее время таких сильных дождей не прогнозируется. Но хочу сказать, чтобы не расслаблялись, именно июль считается самым грозовым».

Сейчас в стране продолжают ликвидировать последствия стихии. На размытых участках дорог дежурит ГАИ. В такую погоду инспекторы просят быть всех предельно внимательными. Что будет с автомобилями, которые утонули на городских улица? Компенсацию владельцы по страховкам могут получить только если у них КАСКО или любой другой добровольный вид страхования (не путать с обязательным для выезда на дорогу). И стоит подумать о таких вещах – потому что синоптики предупреждают, ситуация с погодой, как минимум, на эти сутки в стране остается сложной. Сильные ливни и ветер сегодня в центре Беларуси, завтра – шторм на востоке. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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После рекордной жары, которая царила всю неделю, Беларусь накрыла другая стихия: дожди, грозы, шквалистый ветер. Непогода натворила немало дел. Есть один погибший....
 
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