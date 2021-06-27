В гавани Гонконга из-за пожара затонули сразу десять круизных лайнеров

Источник материала: ОНТ

Вечером 26 июня в Гонконге в одной из гаваней произошел крупный пожар. В результате затонули десять круизных лайнеров, информирует Reuters.

Уточняется, что возгорание произошло в районе Абердин Южного округа города. Пожарные боролись с огнем более шести часов. Очевидцы наблюдали поднимавшийся в небо густой дым, были слышны взрывы топливных баков.

По сведениям властей Гонконга, огонь всего охватил как минимум 16 судов. Были эвакуированы 35 человек, обошлось без жертв.

Фото: скриншот видео Reuters

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