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В гавани Гонконга из-за пожара затонули сразу десять круизных лайнеров
Источник материала: ОНТ
Вечером 26 июня в Гонконге в одной из гаваней произошел крупный пожар. В результате затонули десять круизных лайнеров,
Уточняется, что возгорание произошло в районе Абердин Южного округа города. Пожарные боролись с огнем более шести часов. Очевидцы наблюдали поднимавшийся в небо густой дым, были слышны взрывы топливных баков.
По сведениям властей Гонконга, огонь всего охватил как минимум 16 судов. Были эвакуированы 35 человек, обошлось без жертв.
Фото: скриншот видео Reuters
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Вечером 26 июня в Гонконге в одной из гаваней произошел крупный пожар. В результате затонули десять круизных лайнеров, информирует Reuters. Уточняется, что возгорание...
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