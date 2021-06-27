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Реконструировали стадион, ввели бассейн. Председатель Гомельского облисполкома о развитии спортивной инфраструктуры

27.06.2021 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мозырь – столица Припятского Полесья – полностью погрузился в фестивальную жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже ставший национальным брендом культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» подарил участникам и гостям праздника массу незабываемых впечатлений. Как отмечают организаторы, главная задача «Вытоков» – создать социально-образовательное пространство, которое объединяет людей разных интересов и возрастов. Этот семейный праздник – своеобразный микс из спорта, науки и искусства.

Реконструировали стадион, ввели бассейн. Председатель Гомельского облисполкома о развитии спортивной инфраструктуры

Важно, что успехи спортсменов помимо имиджевой составляющей имеют и вполне осязаемый эффект. Они позволяют развивать конкретные регионы, привлекая инвестиции в спортивную инфраструктуру своих районов.

Реконструировали стадион, ввели бассейн. Председатель Гомельского облисполкома о развитии спортивной инфраструктуры

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Через молодежь, через молодое население мы можем развивать дальше и поднимать на высокий уровень спорт нашей страны. Что касается спортивных площадок, у нас их предостаточно. Мы каждый год строим новые, развиваем. В Мозыре в прошлом году реконструировали основной стадион, ввели бассейн. Такая работа проводится на территории Гомельской области в целом.

Реконструировали стадион, ввели бассейн. Председатель Гомельского облисполкома о развитии спортивной инфраструктуры

Тот же принцип работает и в культуре. Успехи юных талантов поддерживают в Мозыре высокий интерес к эстрадному мастерству, а концертные залы, картинные галереи и музыкальные школы на современном уровне.

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»? Подробности здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Мозырь – столица Припятского Полесья – полностью погрузился в фестивальную жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже ставший...
 
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«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?
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