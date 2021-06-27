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«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

27.06.2021 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мозырь – столица Припятского Полесья – полностью погрузился в фестивальную жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже ставший национальным брендом культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» подарил участникам и гостям праздника массу незабываемых впечатлений. Как отмечают организаторы, главная задача «Вытоков» – создать социально-образовательное пространство, которое объединяет людей разных интересов и возрастов. Этот семейный праздник – своеобразный микс из спорта, науки и искусства.

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

Это с одной стороны. С другой – среди целей фестиваля поддержка малых городов и продвижение региональных брендов. Как мы помним, ставка на​ регионы – одно из ключевых направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.​ Как совместить стратегические национальные цели и незабываемый летний отдых?​

Ответ знает Александр Добриян.​

Такого в Беларуси еще не было. Своеобразный микс из спорта, науки, искусства и национальных традиций – фестиваль «Вытокі» создает в белорусских городах уникальное пространство, заставляющее по-новому оценивать свои возможности и достижения.

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

Александр Добриян, корреспондент:
Главные герои третьего дня фестиваля – самые юные спортсмены. Каждый из них при входе получил вот такой бейдж участника. 15 площадок, 15 видов спорта. Чтобы пройти спортивный квест до конца, нужно выполнить задания и получить отметку на каждой из площадок. Анастасия, скажите, сколько таких бейджей сегодня уже выдали?

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

Анастасия Васюкова, волонтер:
Таких бейджей участников раздали уже больше тысячи, причем из разных городов и разных регионов. Люди активно участвуют.

– Таким, как сегодня, вы Мозырь видели когда-нибудь?
– Таким, как сегодня, нет. Но я очень рада за свой город.

​Алексей Гавриловец приехал в Мозырь с друзьями из Ельского района. «Вытокі» открыли для него целый мир спорта, но особенно парня​ впечатлил хоккей.

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

Алексей Гавриловец, житель Ельского района:
Здесь интересно. Можно позабавиться.

– Сегодня для себя что-нибудь новое нашел?
– Конечно!
– На что думаешь пойти?
– Я теперь думаю идти на хоккей.
– Почему?
– Там интересно, это все очень классное.

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

Вадим Сушко, защитник хоккейного клуба «Гомель»:
Здесь много видов спорта, можно любой выбрать. Кому как по душе, как к сердцу ляжет. Но тут главное, что желание есть, горят глаза у детей. Я думаю, это самое классное, что может случиться. Это лучше, чем сидеть во дворе в гаджетах. А здесь такой устроили праздник – это хорошо.

– Сами получаете удовольствие?
– Конечно, это всегда удовольствие, когда дети радуются. ​ ​

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

Успехи детей – лучшая награда для родителей. Именно за этим «золотом» пришли на фестиваль Олег и Анжелика Семко. Их дочери Ирине всего пять с половиной лет, последние полтора года девочка занимается акробатикой.

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

Олег Семко, житель Мозыря:
Мы спортивная семья. Я себя лично помню, с пяти лет уже тяготел к спорту. И до сих пор. Сейчас мне 52 года, я спортивный мужчина. Я зимой в бассейн хожу, на лыжах, в футбол, сколько себя помню, бегаю, в теннис играю. И вообще, я очень люблю спорт. Вот недавно купили шашки, Иринку начинаем учить, как надо правильно играть. Она вчера меня даже выиграла, хоть папа и в поддавки играл. Мы очень любим спорт. Мама тоже у нас молодец, спортивная девушка.

«Пришли всей семьей. Все участвуем». Чем запомнились трехдневные «Вытокі» в Мозыре?

​Поддержать олимпийское движение в родной Мозырь, несмотря на плотный график подготовки к Олимпийским играм, приехала Марина Литвинчук.

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

​Марина Литвинчук, призер Олимпийских игр, чемпионка мира по гребле на байдарке:
Конечно, спорт объединяет, поэтому яркие эмоции, хорошее настроение. Успех в данном мероприятии объединит мозырян. Очень приятно, что Мозырщина становится еще более спортивной. Я думаю, что олимпийцы все-таки придают молодежи вдохновения на завоевание медалей. Поэтому хотелось бы, чтобы еще больше было олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы.

Благодаря Марине Литвинчук и ее коллегам гребля продолжает оставаться важным брендом не только Мозыря и Припятского Полесья, но и всей Беларуси.

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры Беларуси:
Мне очень нравится, что «Вытокі» именно здесь, потому что фестивальное движение активизирует, заставляет двигаться. Я всегда говорю: любая жизнь состоит из маленьких мелочей, и большая республика состоит из маленьких региональных городков. И если здесь все это движется и потом в центре, в Минске проходит финал это всегда очень классно. Поэтому я только за развитие этого регионального бренда «Вытокі». ​

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

В 2021 году «Вытокі» объединят шесть белорусских регионов. До Мозыря фестиваль уже прошел в Лиде, Орше и Кобрине, впереди Бобруйск и Солигорск. Город на Березине примет большой празник 15-17 июля, а в столице белорусских шахтеров его ждут в начале августа. Заключительный этап фестиваля состоится в Минске.

Реконструировали стадион, ввели бассейн. Председатель Гомельского облисполкома о развитии спортивной инфраструктуры – читать здесь.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Мозырь – столица Припятского Полесья – полностью погрузился в фестивальную жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже ставший...
 
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