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«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мозырь – столица Припятского Полесья – полностью погрузился в фестивальную жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже ставший национальным брендом культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» подарил участникам и гостям праздника массу незабываемых впечатлений. Как отмечают организаторы, главная задача «Вытоков» – создать социально-образовательное пространство, которое объединяет людей разных интересов и возрастов. Этот семейный праздник – своеобразный микс из спорта, науки и искусства.
Это с одной стороны. С другой – среди целей фестиваля поддержка малых городов и продвижение региональных брендов. Как мы помним, ставка на регионы – одно из ключевых направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Как совместить стратегические национальные цели и незабываемый летний отдых?
Такого в Беларуси еще не было. Своеобразный микс из спорта, науки, искусства и национальных традиций – фестиваль «Вытокі» создает в белорусских городах уникальное пространство, заставляющее по-новому оценивать свои возможности и достижения.
Александр Добриян, корреспондент:
Анастасия Васюкова, волонтер:
– Таким, как сегодня, вы Мозырь видели когда-нибудь?
Алексей Гавриловец приехал в Мозырь с друзьями из Ельского района. «Вытокі» открыли для него целый мир спорта, но особенно парня впечатлил хоккей.
Алексей Гавриловец, житель Ельского района:
– Сегодня для себя что-нибудь новое нашел?
Вадим Сушко, защитник хоккейного клуба «Гомель»:
– Сами получаете удовольствие?
Успехи детей – лучшая награда для родителей. Именно за этим «золотом» пришли на фестиваль Олег и Анжелика Семко. Их дочери Ирине всего пять с половиной лет, последние полтора года девочка занимается акробатикой.
Олег Семко, житель Мозыря:
Поддержать олимпийское движение в родной Мозырь, несмотря на плотный график подготовки к Олимпийским играм, приехала Марина Литвинчук.
Марина Литвинчук, призер Олимпийских игр, чемпионка мира по гребле на байдарке:
Благодаря Марине Литвинчук и ее коллегам гребля продолжает оставаться важным брендом не только Мозыря и Припятского Полесья, но и всей Беларуси.
Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры Беларуси:
В 2021 году «Вытокі» объединят шесть белорусских регионов. До Мозыря фестиваль уже прошел в Лиде, Орше и Кобрине, впереди Бобруйск и Солигорск. Город на Березине примет большой празник 15-17 июля, а в столице белорусских шахтеров его ждут в начале августа. Заключительный этап фестиваля состоится в Минске.
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Новости Беларуси. Мозырь – столица Припятского Полесья – полностью погрузился в фестивальную жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже ставший...
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