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«Почему это дерево аварийное не спиливается?» Реакция очевидцев на трагическую смерть женщины под Дзержинском

27.06.2021 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эта неделя принесла нам много новостей, связанных с погодными аномалиями. За рекордной жарой пришли шквалистые ветры и дожди. Жертвой стихии уже стал один человек. Женщина погибла в результате падения дерева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Берёза тоже обломалась и убила женщину». Очевидец о том, как во время непогоды минчанку насмерть придавило деревом под Дзержинском

«Почему это дерево аварийное не спиливается?» Реакция очевидцев на трагическую смерть женщины под Дзержинском

26 июня отдельные районы Минска превратились в Венецию. На месте работали спасатели, местные власти подсчитывают ущерб и готовятся к новым вызовам природы. Сильные дожди ожидаются по востоку Беларуси 28 июня.

По данным на утро 27 июня, без электроснабжения остаются 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на «Белэнерго». В Минске 27 июня в течение трех часов было нарушено движение общественного транспорта на 32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутах.

«Почему это дерево аварийное не спиливается?» Реакция очевидцев на трагическую смерть женщины под Дзержинском

В результате сильного ветра зафиксировано 23 случая падения деревьев в Минской области, 6 таких случаев в Гомельской. Повреждены кровли 18 жилых домов и 16 сельскохозяйственных зданий. На местах ведутся восстановительные работы.

Изнуряющий жар прорвался шквалистым ветром и мощным ливнем. Штормовое предупреждение накануне оправдало свой статус. Непогода обернулась трагедией. В деревне Павловщина Дзержинского района даже старожилы не припомнят такого надвигающегося черного неба.

«Почему это дерево аварийное не спиливается?» Реакция очевидцев на трагическую смерть женщины под Дзержинском

Такой ураган был, крутило все, крутило, потом как хватит. Березу ту тоже сложило, а с магазина бежали мужчина и женщина – такой дождь. И они припрятались к этой березе.

Около 17:00 50-летняя минчанка вместе с супругом, вопреки жизненным правилам опасаться в ураган деревьев, решили переждать грозу под березой. Но она не выдержала порыва бури и упала прямо на пару. Женщина скончалась на месте. Очевидцы рассказали, что мужчина получил травмы. Пострадавшего отвезли в больницу.

«Почему это дерево аварийное не спиливается?» Реакция очевидцев на трагическую смерть женщины под Дзержинском

Провода оборвало, женщина, которую придавало, погибла. Задавали вопросы, почему это дерево аварийное не спиливается. Они ответили: «Это на частной территории». И не захотели отвечать больше. Вот тут как раз инвалид живет в этом доме, где этот произошел случай. Он обращался в сельский совет к председателю сельсовета. Тот отказал: «Давай 400 рублей, приедут, спилят». И потом у нас кричат: «Власть такая плохая». Причем тут власть, если на местах власть ничего не делает для народа? Вот с этого начинать надо, с низов. А не сверху кого-то оскорблять, обзывать, а снизу.

«Почему это дерево аварийное не спиливается?» Реакция очевидцев на трагическую смерть женщины под Дзержинском

Вокруг деревни ураганом повалило немало деревьев. Местные, чтобы проторить дорогу скорой, распиливали стихийные «шлагбаумы».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Эта неделя принесла нам много новостей, связанных с погодными аномалиями. За рекордной жарой пришли шквалистые ветры и дожди. Жертвой стихии уже...
 
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