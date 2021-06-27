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«Подписываем контракт на сборку локализованную». Гендиректор «Бобруйскагромаша» о переговорах в Казахстане

27.06.2021 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первые результаты переговоров с казахскими коллегами. О подписанном 27 июня контракте в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказывает генеральный директор «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Подписываем контракт на сборку локализованную». Гендиректор «Бобруйскагромаша» о переговорах в Казахстане

Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:
Провели переговоры с нашими партнерами в Казахстане. Подписываем контракт на сборку локализованную с компанией. Видим перспективы дальнейшего развития. В этом году мы сработали с темпом роста 150 %, поставили на 5 миллионов долларов США техники в Казахстан. Понимаем, что это не предел, будем развивать дальнейшие взаимоотношения с нашими казахскими партнерами, чтобы в следующем году зайти с новой линейкой техники производства «Бобруйскагромаш».

 
 
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Новости Беларуси. Первые результаты переговоров с казахскими коллегами. О подписанном 27 июня контракте в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказывает...
 
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