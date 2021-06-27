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«Подписываем контракт на сборку локализованную». Гендиректор «Бобруйскагромаша» о переговорах в Казахстане
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые результаты переговоров с казахскими коллегами. О подписанном 27 июня контракте в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказывает генеральный директор «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:
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«Подписываем контракт на сборку локализованную». Гендиректор «Бобруйскагромаша» о переговорах в Казахстане
Новости Беларуси. Первые результаты переговоров с казахскими коллегами. О подписанном 27 июня контракте в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказывает...
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