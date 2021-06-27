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«Назавтра бегали – ещё там шевелились люди». Вот что рассказывал очевидец расстрела евреев в годы войны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Говорим о преступлениях, которые не имеют срока давности. Время открывает неизвестные горизонты страшных событий той войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уголовное дело о геноциде, которое сейчас расследуется Генеральной прокуратурой Беларуси, ежедневно пополняется ранее неизвестными кровавыми фактами.
И хоть места расправы над мирными жителями поросли густой травой, виновных найдут.
Вот как мост через Ситню, на кладбище идти, стояло дерево. И выкопали евреи себе могилку, ямку, широкую ямку. И 27 человек расстреляли их, я стоял возле этой ямки. И была бабка одна, и эта бабка нас тогда оттянула, говорит: деточки, они вас постреляют, идите отсюда. А тогда на завтра еще бегали – еще там шевелились люди даже.
Человека, чьим голосом ведется этот рассказ, уже нет в живых. Две недели назад Николай Иванович Роговицкий в возрасте 85 лет ушел из жизни. Расстрел евреев возле реки Ситня Круглянского района он видел, когда ему было всего пять лет.
Буквально за несколько месяцев до смерти пообщаться с мужчиной успел его земляк Анатолий Бакулев. В прошлом строитель, он всегда был неравнодушен к истории родного края. Уже на пенсии мужчина по крупицам собирает сведения у местных старожилов о событиях военных лет. Чтобы не потерять бесценную информацию, в 60 лет он научился пользоваться компьютером. Ведь каждое слово очевидца войны в наше время на вес золота.
Анатолий Бакулев, житель города Круглое:
Память о расстрелянных в годы войны круглянских евреях застыла в этом камне на местном иудейском кладбище. И сегодня уже понятно, что цифра 515 неточная. В места расстрелов неоднократно попадали снаряды.
Анатолий Бакулев:
Анатолий Иванович родился через четыре года после окончания войны. В то самое время, когда большая страна пыталась подняться из пепла на ноги. Выжить многим удалось благодаря народному единству, когда последний кусок хлеба делили с соседями.
Анатолий Бакулев:
Все, что связано с темой войны, бередит душу Анатолия Ивановича до сих пор. Для того чтобы историческая справедливость восторжествовала, он активно сотрудничает с местной прокуратурой. Зверствам, которые чинили нацисты с мирным населением, дадут юридическую оценку. Ведь преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления не имеют срока давности.
Александр Романов, заместитель прокурора Круглянского района:
К масштабному расследованию уголовного дела по факту геноцида привлечены прокурорские работники в каждом районе. Они тесно сотрудничают с общественными организациями. Задача непростая – дойти необходимо не только до каждого очевидца, но и до каждого факта. То есть собрать доказательства, что это были не единичные, а массовые уничтожения и гонения нашего народа.
По делу о геноциде в 2021 году будет сформирован первый пакет документов для обращения в международный трибунал. На данный момент известно, что белорусская Генпрокуратура нашла 400 латышских легионеров СС, чьи действия отличались особой жесткостью. И это только начало.
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«Назавтра бегали – ещё там шевелились люди». Вот что рассказывал очевидец расстрела евреев в годы войны
Новости Беларуси. Говорим о преступлениях, которые не имеют срока давности. Время открывает неизвестные горизонты страшных событий той войны, сообщили в программе...
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