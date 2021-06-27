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«Участки дорог обозначены, дежурят наряды ГАИ». Что происходит под Минском, где река Менка разрушила часть моста?

27.06.2021 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эта неделя принесла нам много новостей, связанных с погодными аномалиями. За рекордной жарой пришли шквалистые ветры и дожди. Жертвой стихии уже стал один человек. Женщина погибла в результате падения дерева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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26 июня отдельные районы Минска превратились в Венецию. На месте работали спасатели, местные власти подсчитывают ущерб и готовятся к новым вызовам природы. Сильные дожди ожидаются по востоку Беларуси 28 июня

По данным на утро 27 июня, без электроснабжения остаются 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на «Белэнерго». В Минске 27 июня в течение трех часов было нарушено движение общественного транспорта на 32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутах. В результате сильного ветра зафиксировано 23 случая падения деревьев в Минской области, 6 таких случаев в Гомельской. Повреждены кровли 18 жилых домов и 16 сельскохозяйственных зданий. На местах ведутся восстановительные работы.

«Участки дорог обозначены, дежурят наряды ГАИ». Что происходит под Минском, где река Менка разрушила часть моста?

Небесный фронт, подступая к Минску, не только наломал дров, но и вывел реки из берегов. Это уже западное крыло Минского района.

«Участки дорог обозначены, дежурят наряды ГАИ». Что происходит под Минском, где река Менка разрушила часть моста?

Разрушительная сила проливного субботнего дождя образовала на дороге вот такую пропасть. В районе деревень Городище и Богушово, что под Минском, из берегов вышла река Менка.

«Участки дорог обозначены, дежурят наряды ГАИ». Что происходит под Минском, где река Менка разрушила часть моста?

Селевой поток разрушил часть моста. Вода размыла участок дороги шириной 5 метров и длиной 20 метров. 27 июня на месте ЧП дежурят бойцы МЧС. Они организовали импровизированную переправу, чтобы у людей была возможность добраться с одного берега на другой. Также проработаны альтернативные маршруты для проезда спецтехники и скорой помощи. И, как сообщают коммунальщики, потребуются сутки, чтобы восстановить эту трассу.

«Участки дорог обозначены, дежурят наряды ГАИ». Что происходит под Минском, где река Менка разрушила часть моста?

Михаил Цинкович, инспектор ГАИ УВД Миноблисполкома:
На территории Минской области из-за обильных дождей произошли размывы проезжих частей дорог с разрушением земельного полотна. В настоящее время аварийные участки дорог обозначены, дежурят наряды ГАИ, будут проводиться работы по восстановлению дорог. Мы просим водителей быть предельно внимательными. В случае обнаружения мест с разрушением проезжей части незамедлительно сообщать на телефонные линии 125 и 102.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Эта неделя принесла нам много новостей, связанных с погодными аномалиями. За рекордной жарой пришли шквалистые ветры и дожди. Жертвой стихии уже...
 
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