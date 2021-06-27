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Руководитель поискового клуба: героизация нацизма началась с того времени, как мы начали подзабывать войну, её ужасы, кровь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Говорим о преступлениях, которые не имеют срока давности. Время открывает неизвестные горизонты страшных событий той войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уголовное дело о геноциде, которое сейчас расследуется Генеральной прокуратурой Беларуси, ежедневно пополняется ранее неизвестными кровавыми фактами. И хоть места расправы над мирными жителями поросли густой травой, виновных найдут.
Руководитель поискового клуба «Виккру» Николай Борисенко часто повторяет, что наша сила в исторической памяти. Это тонкая нить между поколениями, если ее прервать, историю перепишут и мы утратим эту силу.
Николай Борисенко, руководитель историко-краеведческого поискового клуба «Виккру»:
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Руководитель поискового клуба: героизация нацизма началась с того времени, как мы начали подзабывать войну, её ужасы, кровь
Новости Беларуси. Говорим о преступлениях, которые не имеют срока давности. Время открывает неизвестные горизонты страшных событий той войны, сообщили в программе...
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