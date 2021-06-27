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Этот факт поверг белорусов в шок. Сколько деревень на самом деле повторили судьбу Хатыни?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Говорим о преступлениях, которые не имеют срока давности. Время открывает неизвестные горизонты страшных событий той войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уголовное дело о геноциде, которое сейчас расследуется Генеральной прокуратурой Беларуси, ежедневно пополняется ранее неизвестными кровавыми фактами. И хоть места расправы над мирными жителями поросли густой травой, виновных найдут.
К масштабному расследованию уголовного дела по факту геноцида привлечены прокурорские работники в каждом районе. Они тесно сотрудничают с общественными организациями. Задача непростая – дойти необходимо не только до каждого очевидца, но и до каждого факта. То есть собрать доказательства, что это были не единичные, а массовые уничтожения и гонения нашего народа. Один из таких фактов недавно поверг работников круглянского музея в шок. Оказывается, судьбу Хатыни в их родном районе повторили не две, как думали раньше, а 59 деревень.
На территории района сожжено было 59 деревень, некоторые деревни сожжены были дважды. Деревня Дорожковичи сжигалась дважды. Один раз просто сожглась, жители были живы, никто их не расстреливал. Второй раз во время операции «Карлсбад» немцы пришли, все построенные землянки взорвали и в этот же день расстреляли 33 человека. В основном это были дети, женщины. Мужчины были на фронте или же в партизанах.
Сегодня уже начали потихоньку «говорить» документы, которые раньше «молчали» под грифом «секретно».
Вийя Гапаева, директор Круглянского историко-краеведческого музея:
Не так давно в круглянском музее обновили зал Великой Отечественной Войны. Экспозиции дополнили новыми интересными темами, чтобы достучаться до каждого юного посетителя. Вийя Энновна ведет эмоциональные экскурсии. И тем обиднее работникам музея слышать, что тема войны больше не трогает современное поколение, а вот интерес к нацизму – наоборот.
Вийя Гапаева:
Раньше говорили, что война унесла жизнь каждого третьего белоруса, теперь на этот счет уже есть сомнения. Сейчас стали более открыто говорить о националистических подразделениях, каждое из которых использовало ситуацию в своих целях.
Вийя Гапаева:
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Новости Беларуси. Говорим о преступлениях, которые не имеют срока давности. Время открывает неизвестные горизонты страшных событий той войны, сообщили в программе...
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