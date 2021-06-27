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Добиты немцами, в области виска череп был проломлен. Что узнали поисковики во время раскопок в осиповичском лесу?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Говорим о преступлениях, которые не имеют срока давности. Время открывает неизвестные горизонты страшных событий той войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уголовное дело о геноциде, которое сейчас расследуется Генеральной прокуратурой Беларуси, ежедневно пополняется ранее неизвестными кровавыми фактами.
И хоть места расправы над мирными жителями поросли густой травой, виновных найдут.
Обрати внимание – зубы молодые. Я думаю, лет 25. Кстати, эмблем нет. Тогда кому-то выдавали, кому-то – нет. Он же кавалерист, а эмблем нет.
Увидеть, на что способно вопиющее зло, можно и сегодня. Докопаться до самой сути – это то, чем сегодня занимаются поисковики клуба «Виккру».
Александр Юрчин, поисковик историко-краеведческого поискового клуба «Виккру»:
Эти раскопки в осиповичском лесу пролили свет на события 1941-го года. Здесь шли ожесточенные бои, в воронках найдена пропавшая кавалерия. По воспоминаниям местных жителей, сотни конников тут шли в атаку на немцев. И многие легли под фашистским огнем.
Юрий Степанов, руководитель поисковой группы «Свислочь»:
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Добиты немцами, в области виска череп был проломлен. Что узнали поисковики во время раскопок в осиповичском лесу?
Новости Беларуси. Говорим о преступлениях, которые не имеют срока давности. Время открывает неизвестные горизонты страшных событий той войны, сообщили в программе...
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