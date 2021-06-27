Боец Кудин из заключения: Мы живем в удивительное время, когда идет настоящее рождение белорусской нации

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский кикбоксер-профессионал, чемпион мира и Европы по версии WBKF был задержан в Москве 21 января.

За участие в протестах в Беларуси в 2020 году он стал фигурантом уголовного дела.

Но духом Кудин не падает. Вот что он пишет из заключения:





«Система АГЛ думает, что посадила меня в тюрьму, но этим они закалили меня ещё сильнее. Даже находясь здесь я продолжаю усиленно тренироваться и развивать своё тело и ум.

Вы правы, мы живем в удивительное время, когда идёт настоящее рождение беларуской нации. Народ не знающий своей истории, не имеет права на светлое будущее. Единение народа - это как сжатый кулак. Если его раскрыть, то можно сломать пальцы все по одному, сила пропадёт. Но если кулак сжат, сломать его невозможно. Так и с нами, беларусами. Сейчас мы - кулак, который может пробить любую стену и в этом НАША СИЛА.

Духом не упадёшь, силой взять не смогут! Я уверен, что Господь любит белорусов и даёт на их дома такие испытания, после которых наступит только светлая полоса в истории нашего народа».

Интервью кикбоксера Кудина: «Отправил силовика в нокаут, получив удар дубинкой, при аресте трижды стреляли в упор»