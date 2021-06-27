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Марина Литвинчук высказалась о фестивале «Вытокі»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мозырь целую неделю принимал культурно-спортивный фестиваль «Вытокі», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Марина Литвинчук – одна из тех, благодаря кому гребля остается фактически брендом не только Припятского Полесья, но и всей нашей страны. Сейчас у спортсменки очень плотный график подготовки к Играм в Токио, но она приехала в родной город, чтобы поддержать олимпийское движение.
Марина Литвинчук, призер Олимпийских игр, чемпионка мира по гребле на байдарке:
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Новости Беларуси. Мозырь целую неделю принимал культурно-спортивный фестиваль «Вытокі», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Марина Литвинчук – одна из тех,...
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