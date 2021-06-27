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Реально ли спасти утопающего за 5 минут? Корреспондентка СТВ проверила на практике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все станции и посты ОСВОД перешли на режим усиленной работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На Юбилейном озере в помощь спасателям заступили на дежурство и водолазы МЧС – они контролируют водоем с противоположной стороны.
Галина Буро, корреспондент:
Успеть за пять минут. Именно столько есть у тонущего человека, чтобы остаться и живым, и дееспособным. И, кстати, при ЧП во время купания надо постараться как можно громче кричать и привлекать к себе внимание – тогда есть шанс, что вас быстро заметят и спасут. Спасатели уверены: самый главный враг для пловцов – самоуверенность и желание показать класс на воде.
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Новости Беларуси. Все станции и посты ОСВОД перешли на режим усиленной работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На Юбилейном озере в помощь спасателям...
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