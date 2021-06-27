Каких итогов белорусская экономика достигла по итогу первого полугодия?

Источник материала: ОНТ

Оценки белорусской экономики от зарубежных аналитиков, как показывают эти ещё даже неполные полгода, вряд ли найдут реальное подтверждение.

Впрочем, в своих подходах и выводах западные экономисты чаще привыкли руководствоваться негативными сценариями. Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития предрекали Беларуси в этом году спад. Кто-то больше, кто-то меньше. Но статистика и предсказания расходятся.

Тот же МВФ в начале апреля скорректировал свой изначальный прогноз по 2021 году и наметил нам снижение ВВП на 0,4%. Но, как показали данные, в январе-апреле валовой внутренний продукт вырос на 2,5 %. А за пять месяцев года и вовсе - на 3,1%.

И превысил 63,5 миллиарда рублей. И это только первая оценка показателя. Она будет ещё уточняться. Отмечу, что в этом году наш собственный прогноз социально-экономического развития можно назвать осторожным – рост ВВП запланирован на уровне 1,8%.

И вот в положительном направлении идут дела в промышленности. Объём промпроизводства в январе-мае вырос более чем на 11% и оценивается в 58,5 миллиардов рублей. Основной рост – в снабжении электроэнергией и обрабатывающей промышленности. Позитивно повлияли на формирование ВВП помимо, как я уже сказала, промышленности, информация и связь, оптовая и розничная торговля, транспортная деятельность.

Но стоит подтянуться сельскому хозяйству и строительству. Экспорт товаров и услуг (он уже подсчитан за четыре месяца) Беларусь увеличила – более 14 миллиардов долларов. Показатель вырос почти на 29 % по сравнению с таким же периодом 2020 года. Внешнеторговый оборот приближается к 27,5 миллиардов долларов. И при этом сальдо положительное. Практически на 916 миллионов экспорт товаров и услуг превысил импорт.

В январе-апреле экспорт калийных удобрений принёс казне больше 834 миллионов долларов. В стоимостном выражении он вырос более чем на 18%. И здесь нельзя не добавить, что особо деятельные белорусские компании в очередной раз испытывают на себе давление. Это уже по сложившейся европейской традиции нефтегазовая, логистическая, машиностроительная, химическая сфера. Наш экономический пыл те самые западные покупатели решили остудить санкциями. Но, правда, с оговорками.

Экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов по контрактам, заключённый до 25 июня, возможен. И, понятное дело, что белорусские товары на Западе очень хорошо знают. Разбираются в наименованиях, спецификациях, поэтому оговорили в решение Евросовета даже процентное содержание оксида калия, поставки которого могут быть продолжены. Так вот, если смотреть на статистику за четыре первых месяца, то у нас покупали Канада, Ирландия, Италии, Литве, Латвии и даже Бельгия.

Между тем, в первом квартале (это пока последние данные) иностранные инвесторы вложили в нашу экономику больше 3 миллиардов долларов. При этом 2,5 миллиарда – на чистой основе. Здесь преобладает интерес к промышленности, ремонту автомобилей, торговле, транспортной деятельности. По итогам полугодия инвестиции могут продемонстрировать рост в 2,5%. Прогноз делает Минэкономики, опираясь на вот эти итоги работы экономики страны за первый квартал и тенденции за пять месяцев. И здесь стоит отметить, что инвесторам дан новый чёткий сигнал

Инвестиционный климат в индустриальном парке «Великий камень» стал ещё комфортнее. Новый, уже четвёртый по счёту, Указ Президента делает условия ещё более тепличными. Это и новые направления деятельности, и больше преференций для так называемых якорных инвесторов с вложениями не менее 50 миллионов долларов. Парк теперь можно считать и бизнес-ангелом. И вот как раз первый стартап получил инвестиции в «Великом камне». Он будет заниматься разработкой и производством радиаторов. Всего же парк выходит уже на восьмой десяток резидентов с заявленным объёмом инвестиций более миллиарда долларов.

Олег Ильин, управляющий партнёр инвестиционно-консалтинговой компании: «В Беларуси много сделано для развития инвестиционных площадок. У нас хорошо функционируют и показали результативность СЭЗ, и индустриальный парк «Великий камень». И можно сказать, что около 500 проектов инвестиционных уже реализовались или реализуются на территории страны. По странам мы видим традиционно, что каждая, наверное, пятая инвестиция идёт из Российской Федерации, из европейских стран наиболее активны – это Чехия, Германия, Кипр, Великобритания. В десятке постоянно присутствует Китай. Из ближайших тенденций мы видим, что в виду того, чтоб недавно произошёл апгрейд законодательства и улучшены правовые основы ведения бизнеса на территории «Великого камня» мы ожидаем приток китайских иностранных инвесторов».

Международные резервные активы Беларуси продолжили рост и к июню сложились на уровне практически 7, 8 миллиардов долларов. За май золотой запас увеличился почти на 7 %. При этом правительство платило по счетам – внутренним и внешним обязательствам. Это сумма в районе 130 миллионов долларов. Золотовалютные резервы выросли за счёт поступлений в бюджет, покупкой регулятором валюты на бирже и подорожанием главного монетарного металла. Фьючерсы на золото достигали в тот период отметки в 1900 долларов за унцию.

Фиксируется сбалансированность экономики и стабильность на валютном рынке. Белорусский рубль укрепился. То есть с начала года мы видим снижение стоимости валютной корзины на 1,28%. С начала года американская валюта потеряла чуть менее 2%. Евро – больше 4,5%. Российский рубль, наоборот, вырос на 0,5%.

Вот такими были наши экономические дела в первые шесть месяцев. Итоговая статистика появится к середине июля. И будем думать, что раз есть предпосылки, то даже, несмотря на новые ограничения, она будет позитивной.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram