Инцидент с кораблем британского ВМФ «Дефендер» и приговоры участникам штурма Капитолия. Обзор международных событий недели

Источник материала: ОНТ

На неделе мир не только вспоминал ту войну, что 80 лет назад в жаркие летние дни огненным катком обрушилась на нашу землю. Но и предпринимал, порой противоречивые, усилия в области безопасности… При этом не исключая и нового противостояния. И впереди планеты всей в этой теме оказывался «коллективный Запад».

Так испытать на прочность нервную систему обороны ВМФ России в среду решил корабль флота ее величества с говорящим именем «Дефендер» – Защитник. Чьи интересы он защищал в водах неподалеку от Крыма и в чем именно они заключались – данные крайне противоречивы. Так россияне говорят, что после предупреждений о недопустимости входа «Дефендера» в запретные для иностранного военного присутствия воды, был реализован план «блокировки». Предупредительными выстрелами и демонстративным бомбометанием британцев вынудили уплыть за горизонт. В свою очередь англичане убеждены, что «мирно» следовали своим курсом и свернули, когда достигли поставленной цели. Однако находившийся на судне корреспондент BBC утверждает, что капитан британца шел на конфликт сознательно.

Эксперты же отмечают, что вытеснение иностранного корабля ядерной державы стрельбой – такого не было даже в самые жаркие времена войны холодной. И говорит это о том, что старый миропорядок после командировки Байдена в Европу перестал существовать окончательно. А новые границы на воде, в воздухе и в киберпространстве прочерчиваются прямо сейчас. По живому, часто на ощупь.

Одним из чертежников новых карт, возможно, станет Майкл Карпентер. Американский президент предложил его кандидатуру на пост посла США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как эксперт-международник Карпентер известен своим участием в трагических событиях в Югославии, Грузии и Украине. А для белорусов его фамилия связана с группой заговорщиков, планировавших убийство Президента. Каким образом подобный послужной список поможет обеспечивать безопасность в Европе – большой вопрос. На который ярый ястреб Карпентер дает однозначный ответ – необходимо ослабить Россию, путем работы с протестной повесткой. А еще аналитики не исключают, что фигура Карпентера – знак того, что США пока не готовы… менять курс по Украине, как это сделал британский «Дефендер».

Впрочем, на фронте борьбы и с «внутренним терроризмом» Штаты также упорствуют в единоличном праве переписывать под себя ими же насаждаемые международные стандарты демократии. Первый суд по делу о «мирных протестах» у Капитолия завершился вынесением приговора пятидесятилетней жительнице штата Индиана Анне Морган-Ллойд.

Женщину, которая по данным прокуратуры, цитата, «провела внутри здания около 10 минут и не участвовала в актах насилия и порчи имущества» приговорили… к трем годам условно, штрафу в полтысячи долларов и 120 часам обязательных работ. При этом «гуманный» вердикт стал возможен лишь после того, как Морган-Ллойд принесла извинения «суду и народу» за то, что в день штурма приехала в Вашингтон, чтобы поддержать Трампа. Как говориться, было бы за что – судили бы по закону военного времени. А так, считай, легко отделалась. Каковы будут приговоры еще полутысяче обвиняемым по капитолийскому делу – Фемиде виднее. Но то, что правоохранителям, применившим летальное оружие против американцев с иной политической позицией, не будет ничего – уже очевидно. Даже имя того, кто застрелил на Капитолийском холме одну из протестующих – не разглашается. Исходя из интересов национальной безопасности США.

О том, какие жертвы будут принесены на алтарь американской безопасности в будущем – можно догадываться. А вот то, что надо быть готовым к любому развитию событий, пока не возникнет новый мировой статус-кво – это необходимо понимать уже прямо сейчас. Ведь как мы отмечали в начале программы, повторим и сейчас – тот, кто предупрежден, тот вооружен!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram