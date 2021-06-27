Мотоцикл столкнулся с легковушкой на МКАД

Источник материала: ОНТ

27 июня на МКАД произошло столкновения мотоцикла «Хонда» с легковушкой «Тойота». Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что авария произошла около 14:50. 28-летний мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с попутной машиной. После аварии водитель мотоцикла был доставлен для осмотра в медучреждение.

Фото: скриншот видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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