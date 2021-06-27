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Мотоцикл столкнулся с легковушкой на МКАД
Источник материала: ОНТ
27 июня на МКАД произошло столкновения мотоцикла «Хонда» с легковушкой «Тойота». Об этом
Уточняется, что авария произошла около 14:50. 28-летний мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с попутной машиной. После аварии водитель мотоцикла был доставлен для осмотра в медучреждение.
Фото: скриншот видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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27 июня на МКАД произошло столкновения мотоцикла «Хонда» с легковушкой «Тойота». Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Уточняется, что авария произошла...
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