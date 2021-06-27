MILEX-2021: какие новинки представили на главной оборонной выставке года

Источник материала: ОНТ

Лучшие конструкторские бюро разных стран, специалисты военно-промышленной отрасли, оружейники – все их внимание было приковано к международной выставке MILEX-2021. На четыре дня спортивная Минск-Арена – стала военной. Здесь передовые образцы техники. 177 – новинок и многие из них – представлены публике впервые.





Человек лишь нажимает кнопку, остальное выполняет нейросеть. И все эти характеристики – про главную новинку воепрома – беспилотный вертолет «Хантер». На борту – танковый пулемет Калашникова и 16 противотанковых бомб. В воздухе беспилотник может проводить до девяти часов, выслеживая объект. Предусмотрена и система возврата вертолета на базу, когда нет данных спутниковой навигации. Единственное, что не разрешили этой машине делать самостоятельно – вести огонь. Аналогов такой технике – в мире нет.

Владимир Чудаков, генеральный конструктор конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты»: «Боевая нагрузка 200 кг, пулемет с боекомплектом, восемь управляемых ракет, противотанковые бомбы. Это полностью робот, очень сложная разработка. Также у нас используется шесть видеообработчиков, все эти контроллеры – организована нейросеть – машина общается со всеми блоками».

И оптика у «Хантера» – тоже белорусская. Шесть камер кругового обзора системы день/ночь, мощный прицельный комплекс. Все это позволяет обнаружить и уничтожить противника. Комплектующие завода Пеленг, также используют и производства российских и китайских спутников, одновременно выполняя двойную задачу: гражданскую и военную.

У зарубежных партнеров вопросов к белорусской технике нет, к ценам тоже. Важно показать, что те продукты и технологии, которые мы продаём, пользуются успехом. И здесь все усилия должны быть именно на оборону. Разработки белорусских конструкторов оценили гости из 34 государств, которые приехали в Минск за передовыми инновациями в сфере военно-промышленного комплекса.

Одной из интриг MILEX-2021стала и разработка – бронетранспортер V2. Эта машина основное средство передвижения для сухопутных войск. Переброска личного состава, проведение спецопераций и обеспечение огневой поддержки в бою – задачи этой машины. Если ранее БТР для белорусской армии закупали в России, то сейчас все может измениться. Машина производства Made in Belarus уже после форума – отправится на первые испытания.

Один из главных военных трендов – борьба с боевыми беспилотниками. И здесь Беларусь тоже в трендах. Мобильная системы защиты – «Гроза-Z1» способна на расстоянии до двух километров обнаружить дроны, создать помехи и посадить летательный аппарат. Главное преимущество – комплекс может быть установлен на любое автомобильное шасси.

Виктор Устинов, начальник сектора технического перевода предприятия «КБ Радар»: «Практически каждый экземпляр то, что называется «Гроза-Z» – это результат модернизации, улучшения технических характеристик. Эта система, которая ведет разведку радиоэлектронного спектр. Кроме того, мы одна из немногих фирм на этом рынке, которая владеет технологией так называемого «спуфинга» – установки интеллектуальных помех, когда беспилотный летательный аппарат получает ложную информацию и перемещается благодарю этому в виртуальное пространство».

По традиции, центральное место на военном салоне у Беларуси. Компания «Белспецвнештехника» – основной поставщик вооружений. География коммерческих отношений связывает предприятие с компаниями более чем в 30 странах мира. Новый гранатомёт Сапфир одновременно может дать залп из трех установок, поразить бронетехнику и снять противника даже в окопах. А главная функция оружия – возможность дистанционного подрыва.

Владимир Кореньков, главный конструктор ВТС: «Есть уникальное свойство, которого нет ни у каких гранатометов – это траекторный подрыв. Это позволяет укрытые цели – я устанавливаю дистанцию к цели, которую я могу определить на глаз, либо я получаю целеуказания, устанавливаю дистанцию и с точностью до одного метра будет произведен взрыв».

Владимир Марзалюк, начальник информационно-аналитического отдела компании «Белспецвнештехника»: «У зарубежных партнеров пользуется спросом эта техника. По нашей линии прибыло порядка 20 делегаций из 20 стран. Уже сам тот факт, что в ковидный период и несмотря на это, несмотря на другие ограничивающие факторы. К нам прибыло столько гостей, посетителей, наших потенциальных партнеров – это уже очень о многом говорит».

По масштабам выставка в Минске считается одной из крупнейших в Восточной Европы. Демонстрируют не только результаты – но и заключают выгодные контракты. Только вот не нужно забывать – опираться следует лишь на свои силы, а любая зависимость от иностранных государств - может быть использовано в качестве рычага давления. Потому – развитие оборонного сектора – один из основных приоритетов в Беларуси.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Мы, как республика, к этому тоже были готовы и такие задачи перед оборонным промышленным комплексом ставили – максимально опираться на собственные силы и силы наших стратегических партнеров и союзников, таких как РФ, КНР. Поэтому мы этим курсом шли, и то, что мы видим здесь сегодня – это правильность выбранной тактики. Если бы мы этим не занимались раньше, то не увидели бы такое количество современных образцов».

После MILEX география сотрудничества расширится. И уже можно смело утверждать, что потенциал оборонного комплекса страны гости оценили по достоинству, как и то, что наша техника готова мобилизировать силы и ресурсы ради сохранения мира и безопасности, если не во всем мире, то в Беларуси так уж точно.

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