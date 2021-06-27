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MILEX-2021: какие новинки представили на главной оборонной выставке года
Источник материала: ОНТ
Лучшие конструкторские бюро разных стран, специалисты военно-промышленной отрасли, оружейники – все их внимание было приковано к международной выставке MILEX-2021. На четыре дня спортивная Минск-Арена – стала военной. Здесь передовые образцы техники. 177 – новинок и многие из них – представлены публике впервые.
Человек лишь нажимает кнопку, остальное выполняет нейросеть. И все эти характеристики – про главную новинку воепрома – беспилотный вертолет «Хантер». На борту – танковый пулемет Калашникова и 16 противотанковых бомб. В воздухе беспилотник может проводить до девяти часов, выслеживая объект. Предусмотрена и система возврата вертолета на базу, когда нет данных спутниковой навигации. Единственное, что не разрешили этой машине делать самостоятельно – вести огонь. Аналогов такой технике – в мире нет.
И оптика у «Хантера» – тоже белорусская. Шесть камер кругового обзора системы день/ночь, мощный прицельный комплекс. Все это позволяет обнаружить и уничтожить противника. Комплектующие завода Пеленг, также используют и производства российских и китайских спутников, одновременно выполняя двойную задачу: гражданскую и военную.
У зарубежных партнеров вопросов к белорусской технике нет, к ценам тоже. Важно показать, что те продукты и технологии, которые мы продаём, пользуются успехом. И здесь все усилия должны быть именно на оборону. Разработки белорусских конструкторов оценили гости из 34 государств, которые приехали в Минск за передовыми инновациями в сфере военно-промышленного комплекса.
Одной из интриг MILEX-2021стала и разработка – бронетранспортер V2. Эта машина основное средство передвижения для сухопутных войск. Переброска личного состава, проведение спецопераций и обеспечение огневой поддержки в бою – задачи этой машины. Если ранее БТР для белорусской армии закупали в России, то сейчас все может измениться. Машина производства Made in Belarus уже после форума – отправится на первые испытания.
Один из главных военных трендов – борьба с боевыми беспилотниками. И здесь Беларусь тоже в трендах. Мобильная системы защиты – «Гроза-Z1» способна на расстоянии до двух километров обнаружить дроны, создать помехи и посадить летательный аппарат. Главное преимущество – комплекс может быть установлен на любое автомобильное шасси.
По традиции, центральное место на военном салоне у Беларуси. Компания «Белспецвнештехника» – основной поставщик вооружений. География коммерческих отношений связывает предприятие с компаниями более чем в 30 странах мира. Новый гранатомёт Сапфир одновременно может дать залп из трех установок, поразить бронетехнику и снять противника даже в окопах. А главная функция оружия – возможность дистанционного подрыва.
По масштабам выставка в Минске считается одной из крупнейших в Восточной Европы. Демонстрируют не только результаты – но и заключают выгодные контракты. Только вот не нужно забывать – опираться следует лишь на свои силы, а любая зависимость от иностранных государств - может быть использовано в качестве рычага давления. Потому – развитие оборонного сектора – один из основных приоритетов в Беларуси.
После MILEX география сотрудничества расширится. И уже можно смело утверждать, что потенциал оборонного комплекса страны гости оценили по достоинству, как и то, что наша техника готова мобилизировать силы и ресурсы ради сохранения мира и безопасности, если не во всем мире, то в Беларуси так уж точно.
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Лучшие конструкторские бюро разных стран, специалисты военно-промышленной отрасли, оружейники – все их внимание было приковано к международной выставке MILEX-2021. На...
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