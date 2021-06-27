Развитие международного инвестирования в строительную сферу: специализированная выставка прошла в Москве, наибольший интерес – к Minsk World

Источник материала: ОНТ

Посмотрим на строительную отрасль. А точнее на то, почему белорусские квадратные метры пользуются спросом у россиян. И здесь отмечен рост сразу на 15%. На столько больше сделок по итогам прошлого года заключил крупнейший белорусский застройщик. Как привести на наш рынок новых покупателей жилья и создать условия для работы в Минске российского бизнеса? Развитие международного инвестирования в строительную сферу обсуждали в эти выходные на специализированной выставке в Москве. Нашу страну представлял известный застройщик, реализующий знаковые проекты в белорусской столице.





Москва, небоскрёбы «Москва Сити», международная выставка зарубежной недвижимости Moscow's Premier International Real Estate Show – крупнейшая экспозиция зарубежной недвижимости в России. В этом году 30-ть стран. Беларусь – представляет известный застройщик страны и фактически на центральном стенде.

Россияне активно инвестируют в недвижимость в Беларуси. В жилую и коммерческую. Это простой способ преумножить средства, учитывая большую доступность недвижимости в Минске, чем в Москве.

Валерий Виноградов, вице-президент Российской гильдии риэлторов, руководитель группы компаний «Авентин»: «У нас есть большой опыт сотрудничества не только в Беларуси, но и во всех странах мира, потому что Российская ассоциация риэлтеров входит в мировое профессиональное сообщество, и мы общаемся с коллегами из разных стран. Но сегодня в связи с пандемией у российских инвесторов снизился спрос на зарубежную недвижимость, потому что просто стало сложно выезжать. В результате снизился оборот по покупке зарубежной недвижимости в дальних странах, а основное внимание уделяется тем государствам, что находятся рядом, и тем объектам, которые обладают необходимыми характеристиками не только для проживания, но и для инвестиций. И в этом смысле недвижимость в Беларуси как нельзя лучше подходит под эти требования. Кроме того, инвестиции в недвижимость – это всегда риски, но в связи с тем, что наши народы близки, что у наших стран хорошие отношения, риски практически нивелируются».

Группа компаний «Авентин» имеет штаб в Санкт-Петербурге, но работает по всей России. Есть и анализ спроса на белорусскую недвижимость в условиях, когда россияне почти перестали покупать квадратные метры на Западе.

Валерий Виноградов, вице-президент Российской гильдии риэлторов, руководитель группы компаний «Авентин»: «Самая популярная инвестиция – жилая недвижимость, студии, а потом коммерческая недвижимость для предпринимателей, которые заходят в Беларусь».

Есть и прогноз. Спрос будет расти.

Валерий Виноградов, вице-президент Российской гильдии риэлторов, руководитель группы компаний «Авентин»: «В России заканчивается период льготного ипотечного кредитования. С 1 июля больший процент, меньше суммы. На те суммы, которые можно получить, в Москве и Питере уже ничего не купишь. А в Беларуси на эти деньги можно рассматривать приобретение однокомнатной, двухкомнатной квартиры. Более того, есть ряд банков, которые работают и в Беларуси, и в России и могут так кредитовать».

Несколько месяцев назад застройщик заключил соглашение с рядом российских риэлторских агентств. Сейчас можно говорить о первых результатах.

Евгения Мельникова, директор департамента инвестиционных сделок компании Point Estate: «За время нашего сотрудничества мы увидели безусловный интерес к белорусской недвижимости. Если проводить сравнение с прошлым годом, спрос у российского покупателя увеличился на 10 – 15%. Что в принципе понятно – наши страны не просто соседи, а самые тесные союзники, а расстояние между Москвой и Минском преодолевается за несколько часов. Комплекс Minsk World – это современная архитектура, развитая инфраструктура, и такая недвижимость ценится в любой стране. Поэтому выгодное и перспективное предложение в Минске привлекательно для российских покупателей».

Наибольший интерес к жилью в Minsk World. Портрет покупателя из России – молодые люди до 35-ти лет. Сразу по нескольку объектов выбирают более опытные инвесторы.

Евгения Мельникова, директор департамента инвестиционных сделок компании Point Estate: «В Беларуси очень выгодно вкладывать в недвижимость. Если мы сравниваем цены в Москве и в Минске, то белорусские намного выгоднее. За стоимость московской квартиры вы можете купить сразу две, а то и четыре квартиры и сдавать их в аренду. Так что с точки зрения востребованности, белорусская недвижимость на российском рынке популярна и пользуется спросом».

Учредитель и генеральный директор агентства «Авангард Недвижимость» Арман Барекян рассказывает, что жилые комплексы в Минске продаются хорошо – играет качество, многофункциональность и доступность.

Арман Барекян, учредитель агентства «Авангард Недвижимость»: «Во-первых, комплексы, которые строит Dana Holdings, отличаются красотой и современностью, а также отличным сочетанием цены и качества. Кроме того, высока инвестиционная привлекательность этой недвижимости – быстрая окупаемость очень важна. А доходность этой недвижимости сегодня выше банковских депозитов. Люди активно интересуются проектом Minsk World, многие уже купили квартиры, а индивидуальные предприниматели приобретают коммерческую недвижимость».

Выставка MPIRES – прежде всего форум профессионалов. Каждая встреча – новые соглашения. Результативность высокая.

Георгиос Урумов, исполнительный директор компании VPI-expo: «Смысл в физическом контакте между девелоперами и инвесторами. Приходят люди готовые к инвестициям. Частные инвесторы, которые ищут дополнительные формы вложений – заработали капиталы и ищут способы диверсифицировать их. Это инвесторы, которым необходимо обезопасить свой капитал при его пусть небольшом, но стабильном потенциальном росте».

Работа форума продлилась всего два дня. Но этого вполне достаточно, уверены, профессионалы рынка недвижимости, чтобы завершить начатые переговоры – новыми контрактами и перейти к следующим. Инвестиционная отрасль восстанавливается после пандемии и уже в этом году сможет вернуться к доковидным показателям. Это значит, что спрос на квадратные метры будет снова расти.

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