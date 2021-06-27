Председатель Госкомвоенпрома – о MILEX-2021, новейших видах вооружения и санкциях против Беларуси

Источник материала: ОНТ

Белорусские оружейники представили на выставке MILEX более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники. 177 были продемонстрированы впервые. А 88 – это новые модернизированные образцы. Гостями выставки стали более 30 делегаций из 34 стран. В чем заключался их интерес, рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси: «Подписан целый ряд контрактов. В частности, предприятия Госкомвоенпрома подписали 12 экспортных контрактов. Цена вопросов – 140 миллионов долларов США. При этом я отмечу, что еще целый ряд контрактов парафировано на сумму порядка 70 миллионов долларов США. Соответственно, с этого момента начнутся работы по согласованию внутригосударственных процедур, по их реализации. Конечно же, нам удалось представить весь тот потенциал, который есть на сегодняшний момент у оборонного сектора экономики Республики Беларусь. Наши компании очень неплохо поработали. Проведено более 200 переговоров с нашими партнерами. Если на первый день выставки мы позиционировали, что к нам приехали представители 22 государств, то на сегодняшний момент это уже 34 страны. То есть, в процессе работы выставки к нам постоянно приезжали дополнительные делегации. Все то, что представлено на данной выставке, – это самое передовое, самое новое. И мы показали весь спектр услуг и возможностей предприятий Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики. Можно сказать, что достаточно серьезный интерес у наших партнеров вызвали особенно новинки, которые мы представили. В частности, сегодня мы находимся рядом с беспилотным летательным комплексом Hunter вертолетного типа. Одна из новинок данной выставки. Большой интерес был проявлен к БТР V2 производства Минского завода колесных тягачей. Впервые мы эту машину представили. И целый ряд других новинок».

Дмитрий Пантус отметил, что многие впервые представленные на выставке новинки уже стоят на вооружении белорусской армии.

Дмитрий Пантус: «177 новинок, которые были представлены на выставке впервые, большинство из них уже стоит на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь, а целый ряд проходят испытание. В этом году по десятку таких изделий уже пройдут государственные испытания, и далее мы уже начнем позиционировать и предлагать данный продукт на внешнем контуре».

Председатель Госкомвоенпрома рассказал о потенциале и спектре возможностей для военно-промышленного комплекса Беларуси.

Дмитрий Пантус: «По анализам различных мировых экспертов мы в любом случае всегда входим в топ-20 на рынке вооружений. Я думаю, эти тенденции будут сохраняться. Тем более, что на сегодняшний момент потенциал и спектр возможностей для ВПК очень широкий. Мы перешли от процедуры продаж конкретных деталей, узлов, каких-то точечных вооружений, мы стараемся более комплексно подходить, предлагаем комплексную услугу. Иногда даже от разработки соответственно далее производство и так далее, передача технологий, в том числе, и организация совместно сборочных производств на территории наших иностранных заказчиков. Ну и далее, постгарантийное обязательство. Поэтому, сегодня рынок вооружений очень тонко реагирует на все новинки. Особое внимание уделяется вопросам качества. Та продукция, которая зарекомендовала себя не только в Вооруженных Силах Республики Беларусь, но и на мировой арене, к ней проявляется дополнительный интерес».

Глава Госкомвоенпрома также выделил тренды на рынке вооружений, подчеркнув, что особое внимание уделяется беспилотной авиации и средствам ее подавления.

Дмитрий Пантус: «На сегодняшний момент мы также уделяем особое внимание развитию беспилотной авиации, параллельно работая, в том числе, над средствами подавления беспилотной авиации. И здесь у нас очень хорошие наработки, в частности посредством радиоэлектронного подавления. Наша компания “КБ Радар” занимает лидирующие позиции в мире, входит в топ-3. Номенклатурой, которую данная компания производит, интересуется очень широкий спектр наших заказчиков. Конечно же, на сегодняшний момент уделяется особое внимание и изделиям дистанционно управляемым. Мы представляем целый ряд изделий, которые управляются оператором далеко за той точкой, где работает данное изделие. Самая главная задача здесь – сохранить боевую единицу, то есть человека».

Дмитрий Пантус рассказал, как Госкомвоенпром намерен реагировать на санкции в отношении предприятий оборонного сектора Беларуси.

Дмитрий Пантус: «Предприятия Госкомвоенпрома и в целом оборонного сектора экономики фактически постоянно испытывают определенное давление санкционное. Наверное, они первые, кто попали в определенные санкционные списки. Но это позволяет нам стабильно работать. Сегодня каких-то критических точек, связанных с работой в условиях санкций, нет. Все предприятия системы Госкомвоенпрома и оборонного сектора работают стабильно. Понятно, что где-то в части поставки отдельных деталей, узлов, комплектующих, в том числе, например, микроэлектронной компонентной базы, мы вынуждены переориентироваться. Но на сегодняшний момент мировые тренды говорят о том, что производители Российской Федерации, Китайской Народной Республики и в целом Восточной дуги в полной мере могут заменить те детали, узлы и элементы, которые мы, может быть, иногда покупали у стран, которые на сегодняшний момент с нами в неполный момент хотят работать».

Председатель Госкомвоенпрома подчеркнул особую важность совместной работы с партнерами из Российской Федерации и сообщил, что коллеги из двух государств сообща работают для решения вопросов по позиционированию продукции на рынках третьих стран.

Дмитрий Пантус: «На сегодняшний момент совместно с коллегами и партнерами из Российской Федерации мы очень серьезно работаем и координируем свою деятельность не только в интересах Вооруженных Сил наших стран, но и рынки третьих стран. Здесь и Российская Федерация, и Республика Беларусь находятся под определенным гнетом коллективного Запада. И здесь мы вынуждены открыто смотреть друг другу в глаза, договариваться и решать наши вопросы по позиционированию продукции на рынках третьих стран».

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