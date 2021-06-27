Лукашенко о давлении Запада и целях экономики Беларуси: Мы должны показать, что их санкции – это их бессилие

Источник материала: ОНТ

Брестская крепость 22 июня – словно немой укор – не прошло и века, как жизни, отданные за спасение, по сути, всей Европы, та самая Европа и обесценила. В ночь, когда Беларусь вспоминает своих героев, коллективный Запад решает вступить новым противостоянием.

Что, как не история и общие её уроки, объединяет страны, у каждой из которых в меркантильном смысле свои интересы? Но, оказалось, историю можно переписать, если интересы ставить выше. А ведь нужно понимать, что речь не о народах (им любая вражда невыгодна и опасна), такие решения принимают единицы (и далеко не всегда это политики).

К тому же последние 30 лет Беларусь словно восстанавливалась от операции по пересадке жизненно важного органа. Только представьте, что наша страна – это не весь организм, а, скажем, сердце, которое извлекли, но оно продолжает биться. Судите сами, с развалом Союза разрушились мощнейшие логистические связи, все торговые пути пришлось проходить заново.

На том же МАЗе, БелАЗе или Беларуськалии сотрудники хорошо это понимают, а некоторые даже помнят, как работали, но ничего не зарабатывали. При этом инициаторы введения санкций уверяют – думают, конечно, о людях. И ведь они же в интернете откровенно высмеивают работников предприятий, когда те осуждают санкции. Очень уж избирательная свобода самовыражения, не находите?

Взять Брестскую крепость тогда в 41-м фашисты рассчитывали за несколько часов, но героические люди не сдавались больше месяца. Что-то подобное происходит и теперь: сначала санкции персональные – результата нет, затем к конкретным предприятиям – и снова страна не торгуется, теперь под ударом целые секторы экономики.

Только в этот раз встречать недоброжелателя Беларусь будет во всеоружии. Нынешние санкции, откровенно говоря, не стали сюрпризом. Да, Беларусь до последнего призывала партнёров проявить здравый смысл, но и готовилась к тому, что призыв не будет услышан.

Никто не отрицает, ущерб от санкций будет, но это как с любым кризисом – ещё и время возможностей. И пока беглые «доброжелатели» изнывающим от жары белорусам всё подкидывают в топку дров, президент тоже не прохлаждается и находит новые ресурсы.

Словом, чем богаты. Ещё один источник – инвестиции. Но, казалось бы, точно не европейские. Однако не тут-то было. В той же Гродненской области польский бизнесмен обсуждал с Президентом строительство нового завода без каких-то льгот и особых условий. Парадокс? Едва ли, он ведь о работе в Беларуси знает не из телеграмм-каналов, а по опыту.

Экономические санкции для Беларуси, удар и по партнёрам страны. Да, кто-то воспользуется открывшейся нишей (для нас это потерянный рынок даже в случае отмены ограничений), но по ряду позиций самим же европейцам придётся и переплачивать. Сильнее других это ощутят наши западные соседи. Мы же переориентируем экспорт на более надёжных, и что важно, самостоятельных покупателей.

Закрытая Европа подстёгивает ещё больше углублять переработку внутри Беларуси. Это хорошо заметно на примере деревообработки: одно дело продавать за рубеж лес, хоть Беларусь им и богата. И совсем другое – мебель. Не говоря уже об отказе от импорта продукции с ещё большей добавленной стоимостью, того же картона. В таких рабочих местах, как и в целом в подходе президента, заинтересованы и жители глубинки. Иначе бы они ведь его так не встречали.

На заметку любителям назвать жителей регионов проплаченной массовкой: вы ведь понимайте, людей это обижает. И чем больше Президент ездит по стране, тем больше белорусов вы тем самым настраиваете против себя. Впрочем, в списки карателей, по ощущениям, уже полстраны записано.

Церковь в Беларуси называют опорой государства, не уточняя при этом, что таковой она стала не без его же поддержки. Для справки: когда Белорусский экзархат только создавался, в нём не было и пятисот приходов. Сегодня их в четыре раза больше. И хоть, храмы возводят на пожертвования, всё же земли, инфраструктура, преференции, а порой и безвозмездное финансирование (как в случае с монастырём в Жировичах) – государство в стороне не остаётся.

Предлагая помощь, в работу церкви власть не вмешивается. Так и должно быть, но лишь до тех пор, пока и клирики не выступают с политическими заявлениями. А вы вспомните, как разжигали вражду отдельные служители веры в том же августе. Отнюдь ведь не это проповедует первоисточник.

од рясой хоть и проводники веры, но как мы ведь – обычные люди. Разве что бремя ответственности на них тяжелее, им доверяют.

А ведь религиозная вражда способна даже быстрее экономических трудностей разрушить страну. Это понимают и оппоненты власти, у них своя диверсификация усилий. Но тут у президента явное преимущество: для него белорусский народ не абстрактное выражение для придания большей значимости угрозам, а реальные люди, от которых он уводит удары. Впрочем, такая работа.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram