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Сборная Чехии сенсационно победила команду Нидерландов и вышла в 1/4 финала Евро-2020
Источник материала: ОНТ
Сборные команды Нидерландов и Чехии провели игру стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. Матч закончился сенсацией – чехи победили одних из фаворитов турнира со счетом 0:2.
Голами отметились Томаш Голеш (68-я минута) и Патрик Шик (80).
Также стоит отметить, что на 55-й минуте встречи был удален защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт.
Фото: uefa.com
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Сборные команды Нидерландов и Чехии провели игру стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. Матч закончился сенсацией – чехи победили одних из фаворитов...
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