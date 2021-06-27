Почему односторонние и неэффективные санкции решили применить к Беларуси? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Рассуждая о санкционных механизмах и месте этого инструментария в мире современной геополитики необходимо уяснить, что санкции, (если это не касается санкций Совбеза ООН!) – это односторонняя мера воздействия на страну-нарушителя, влекущая за собой негативные последствия. Что даже на уровне определения предполагает, что вердикт (о наложении односторонней меры) выносит сторона куда более безупречная, непредвзятая, или, на худой конец, априори представляющая общепринятое право. И в случае западных санкций в отношении Беларуси – очевидно не так ВСЁ. Запад, даром, что не коллективный, даже частями не может считаться и не считается нигде, кроме как в части западных медиа, носителем безупречной репутации. Запад – заинтересант ситуации в Беларуси. Да и насчет общего права у, навскидку, Британии, Германии и какой-нибудь, не знаю там, ну Польши – это фейк. Тоже. Нету у них общих и общепринятых норм и прав.





Вот так можно было бы начать самый короткий в истории выпуск рубрики «Антифейк». Нынешний. О санкциях. То есть раскрыть главный фейк, что пытаются нам навязать, а именно о наличии у Запада права кого-то судить и… на этом расходиться! Поразив до глубины души Антона Павловича Че, любителя покороче, и заставив его выражать свой мне респект, по понятным причинам, лежа и стоя одновременно и одновременно.

Но я так делать не буду. А предложу вам сыграть в одну интересную игру: я буду задавать вопросы. В эфир. И каждый раз отвечать нет. А потом мы вместе попытаемся понять, так почему же санкции-таки – да… Итак.

Санкции, как односторонние ограничительные меры, законны? Нет. Это фейк.

ООНовская «Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета» от 1965 года гласит: «Ни одно государство не может ни применять, ни поощрять применение экономических, политических мер или мер иного характера для принуждения другого государства подчинить осуществление его суверенных прав или для получения от него каких бы то ни было преимуществ».

Санкции – это современный механизм? Нет. Это фейк.

Уже в V веке до нашей эры Афинский союз наложил санкции на одного из участников союза Пелопонесского. В результате чего пелопонессцам пришлось искать новых союзников. И сообща, они все вместе зарвавшийся афинский союз и уничтожили. А если наше время и можно назвать временем расцвета санкционных войн, то исключительно из-за глобализации торговых отношений в нынешнем мире.

Санкции – эффективный стратегический механизм? Нет. Это фейк.

Лишь около трети случаев применения санкций в прошлом веке увенчались сколь-нибудь относительным успехом. При этом санкции всегда приводили к негативным долгосрочным последствиям, осуждаемым, в том числе, и ООН. Так санкции США в отношении Кубы действуют с 1960-го года. И не привели ни к чему. Разве что на этой неделе Генассамблея призвала отменить эти незаконные санкции в… 29-й раз. Против проголосовали Израиль и США.

Санкции – приносят быстрый и ощутимый эффект? Нет. Это фейк.

Так введение односторонних ограничений против экономики Китая странами Западной Европы в 1989 году привело к… Ну, короче, нет. Хотя с другой стороны санкции ЕС против Поднебесной 18 марта этого года привели к тому, что Китай ввел санкции против ЕС уже 22 марта. Считать ли это быстрым и ощутимым эффектом – ну, судите сами.

Санкции накладывают только на противников? Нет. Это фейк.

Гэри Хафбауэр из Института мировой экономики подсчитал, что лучше всего вводить санкции против дружественных стран. Так они работают примерно в половине случаев. Как говориться «бьют, значит любят». К тому же можно не прекращать пинать друга и после достижения поставленных целей! Так Байден не стал отменять введенные Трампом односторонние меры против европейских производителей металла, которые иначе как санкциями в виде «налога на дружбу» не назовешь.

Санкции заставляют страдать только заявленные цели санкций? Нет. Это фейк.

Страновые санкции, их еще называют секторальными – это ковровая бомбардировка в экономике с применением кассетных боеприпасов. От которой страдают те самые старики, женщины, дети и прочие, кто не может себе позволить спрятаться. Кстати, мировой запрет на применение кассетных бомб США так и не подписали. А еще Империи добра можно пользоваться химоружием и обедненным ураном. Ну, это не считая атомных бомб.

А теперь, внимание, вопрос…

Так, а почему же односторонние санкции от Западного мира, не смотря на их негуманность, неэффективность и неприцельность… все еще применяются и, в частности, к Беларуси?

А почему они убили Кенни?!

Ну, или, если надо «более лучшее» окончание выпуска рубрики «Антифейк», односторонние санкции Запада применяются потому, что в нынешней системе геополитики в последние годы этот самый Запад считал себя коллективным гегемоном. Правда, на данный момент, этот статус тоже фейк!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram