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Дадут ли экономические санкции против Беларуси тот эффект, которого ожидают их инициаторы?
Источник материала: ОНТ
Пандемия санкций – так положение дел обрисовал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая на сессии Валдайского клуба. На этой известной дискуссионной международной площадке ведутся споры вокруг самых актуальных мировых проблем. И сегодня практически ни одна дискуссия о большой политике не обходится без разговоров о санкциях, их последствиях и конечно легальности их применений.
На этом форуме к разговору о природе возникновения санкций и их эффекте подключились специалисты, которые этими вопросами занимаются всё своё рабочее время. Один из самых компетентных спикеров по этой теме спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на реализацию прав человека. По сути, это главный эксперт в структуре Организации объединенных наций, который готовит отчёты для генассамблеи о последствиях санкций. По иронии судьбы мандат спецдокладчика с прошлого года занимает представительница Беларуси, профессор БГУ Елена Довгань.
Речь идет о том, что международное право, по сути, признаёт лишь санкции, решения по которым принято советом безопасности ООН. Всё остальное это юридическая эквилибристика и использование пробелов в интернациональных законах по принципу «если не запрещено, то можно», главное потом придумать объяснение.
Самый свежий пример – западные санкции в отношении Беларуси. Модератор валдайской дискуссии, политолог Иван Тимофеев разглядел абсолютно новый подход коллективного Запада в достижении своей цели. Речь идёт не просто о введении персональных санкций в отношении чиновников или отдельных компаний, а уже атаки на целые секторы экономики.
Действительно, подход Евросоюза новый, впервые речь о секторальных санкциях, но масштаб удара, всё же существенно сглажен. Самыми серьёзными должны были стать ограничения в отношении белорусских нефтепродуктов и калия. Но в санкционном списке нет основных производных нефтехимии, поставляемых в ЕС – бензина и дизельного топлива. Из-под удара, по сути, выведены и удобрения, то есть основная продукция Беларуськалия. Кроме того, ограничения не касаются уже заключённых контрактов, это значит, что транзит белорусского калия через литовский порт Клайпеда продолжится, как прописано в соглашении, минимум до 2023 года. А учитывая, что в мире наблюдается дефицит калийных солей и по прогнозам ассоциации производителей минеральных удобрений он будет сохраняться ещё на протяжении примерно 30 –лет, полноценный запрет на продажи белорусского калия лишь спровоцировал бы рост мировых цен на этот товар и в том числе нанес бы ущерб европейскому рынку. Как уже в сфере логистики. По некоторым оценкам только за первое полугодие транспортные компании Литвы потеряли около 20% своих доходов. Тревогу бьет литовская железная дорога. Её руководитель спрогнозировал проседание на белорусском направлении примерно на 100 миллионов Евро в год.
Что касается санкций в отношении промышленных предприятий, таких как МАЗ или БЕЛАЗ, здесь эксперты видят две цели, которые преследуют их инициаторы – политическую в виде возможных бунтов в трудовых коллективах если у людей пропадет работа и зарплата и экономическую – устранение конкурентов.
Действительно, российский пример противостояния западному давлению, наверное, наиболее показателен и особенно в цифрах. По статистике, которую еще в 2017 году, спустя три года после начала санкционных войн, предоставил спецдокладчик ООН потери стран Запада составили 100 миллиардов долларов. В два раза больше потерь России. Очевидно, что этого никто не выиграл. Но видно и кто больше проиграл.
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Пандемия санкций – так положение дел обрисовал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая на сессии Валдайского клуба. На этой известной...
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