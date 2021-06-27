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22 июня в Беларуси отметили 80-летие начала Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия прошли в Бресте. Как это было?
Источник материала: ОНТ
Утро, когда обрушился мир. Эти кадры из кинофильма «Брестская крепость» – одни из самых волнительных. Но невозможно представить, что пережили реальные свидетели событий июня 41-го. У белокурого мальчика, сыгравшего роль воспитанника музыкантского взвода, есть свой реальный герой – Пётр Котельников, по воспоминаниям которого в фильме были воссозданы многие эпизоды.
Петру Котельникову чудом удалось спастись, но вся его жизнь была неразрывно связана с Брестом: здесь он в крепости с командиром и защитниками, здесь встречается с молодёжью, и каждый памятный рассвет по возможности встречает в цитадели.
Пётр Котельников мечтал, встретить самую короткую и скорбную ночь в году в стенах своей крепости, как и восемьдесят лет назад, но не успел, недавно ветерана не стало. Среди многочисленных экспонатов, в музее Брестской крепости сохранились те самый часы, которые замерли в момент ненастья. Стрелки обгоревшего будильника показывали около четырёх утра – именно в это время на цитадель обрушился шквальный огонь.
Как и восемьдесят лет назад в ночь с 21 на 22 июня приграничный город не спал, в Брестскую крепость нескончаемым потоком шли люди, делегации, трудовые коллективы, семьи
Традиция встречать рассвет 22 июня в Брестской крепости много лет, сменяются поколения, но память продолжает жить в сердцах внуков и правнуков ветеранов. Многие приехали издалека, несмотря на границы и тысячи километров, чтобы оказаться на земле, за которую их предки были готовы отдать и отдавали жизнь.
Брестскую крепость не случайно называют крепостью непокорённых сердец. На рассвете на спящий гарнизон обрушились бомбы и снаряды. Это был молниеносный удар – противник планировал взять цитадель к вечеру, но гарнизон мужественно сражался месяц. Без еды, воды в июньскую жару, когда закончились боеприпасы, шли в рукопашную. И даже тогда «крепость не пала, она истекла кровью» – пожалуй, самые точные слова, когда-то сказанные о легендарной цитадели. Прошло уже восемьдесят лет, но для ветеранов это незаживающая рана, она и сегодня болит, стоит лишь вспомнить, какие испытания выпали их поколению.
Под гранитными плитами покоятся останки более тысячи защитников цитадели, но и эта не последняя цифра, земля Брестской крепости хранит еще много тайн, даже спустя восемьдесят лет здесь находят человеческие останки.
На рассвете легендарная крепость на минуту замрёт в тишине, и живые цветы лягут к подножью мемориала – в память обо всех, кто погиб в первые минуты войны, и ветеранах, которые впервые не встретили мирный рассвет в крепости. Это уже новая страница истории, которую продолжат писать потомки защитников 41-го
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22 июня в Беларуси отметили 80-летие начала Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия прошли в Бресте. Как это было?
Утро, когда обрушился мир. Эти кадры из кинофильма «Брестская крепость» – одни из самых волнительных. Но невозможно представить, что пережили реальные свидетели...
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