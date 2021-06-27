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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый в карьере титул на траве

27.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый в карьере титул на траве

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый в карьере титул на траве.

В финальном матче турнира на Мальорке первый сеяный Медведев обыграл американца Сэма Куэрри со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Медведев 10 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Для Медведева титул стал одиннадцатым в карьере, но десять предыдущих Даниил завоевал на харде. На траве он даже никогда ранее не выходил в финал.

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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый в карьере титул на траве. В финальном матче турнира на Мальорке первый сеяный Медведев...
 
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