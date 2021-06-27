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В чемпионате Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» потерял первые очки в сезоне
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу лидер турнира солигорский «Шахтер» потерял первые очки в сезоне.
«Горняки» дома принимали брестское «Динамо» и не смогли добиться 14-й победы подряд – 1:1. На гол Валона Ахмеди брестчане ответили точным ударом Станислава Беленького.
На третье место вышел «Гомель», обыгравший «Сморгонь» в гостях (2:1). Сегодня шанс приблизиться к «Шахтеру» в турнирной таблице будет у БАТЭ, который вечером сыграет с жодинским «Торпедо».
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В чемпионате Беларуси по футболу лидер турнира солигорский «Шахтер» потерял первые очки в сезоне. «Горняки» дома принимали брестское «Динамо» и не смогли...
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