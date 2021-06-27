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Тело искали два дня. Рассказываем, почему переплывать реку в одиночку – плохая идея
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лоевском районе мужчина спас двух девочек, которые бросились в воду за тонущей подругой. В Речице утонул 52-летний мужчина. В Лидском районе в озере утонул 49-летний мужчина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Волковысском районе в реке Россь нашли тело 60-летнего рыбака. 117 человек обратились за помощью из-за тепловых ударов, 32 пострадавших были госпитализированы. Из них 12 – дети. Врачи предупреждают: тепловой удар – это опасное для жизни состояние. В тяжелых случаях это может приводить к повреждению мозга и в дальнейшем к смерти человека.
Это лишь краткая выжимка новостных лент семи дней. Только 26 июня в Беларуси утонули три человека – жертвы той самой аномальной жары первых дней недели.
Изнывая от жары, люди без колебаний лезут в воду при первой же возможности. Такой резкий перепад температур может привести к судорогам, от которых не застрахованы даже самые ловкие пловцы. Добавьте к этому спиртное – у многих белорусов это непременный спутник отдыха у реки. 7 из 10 утонувших были пьяными. К тому же каждый пятый купался в местах, совершенно для купания непригодных.
– Я слышала, что утонули там муж и жена.
Да, картина ежедневная: молодежь, звенящие пакеты, гродненский пляж Румлево. Вот только купание на этом участке Немана запрещено – нет спасательной станции. Результат печален: всего за одну неделю здесь утонули трое.
В первом случае большая компания отдыхала с увеселительными напитками. После принятого мужчина решил научить женщину плавать. Но что-то пошло не так, и вода стала им саваном. Ему было 38 лет, ей 34.
Другой мужчина переплывал Неман (на минуточку, река славится сильным течением). Родные так и не дождались его домой. Тело искали водолазы два дня. А в четверг утром, 24 июня, придя на пляж, горожане застыли в ужасе.
Павел Бедь, житель Гродно:
Пропорция не из учебника, а из жизни. С ростом столбика термометра пошел стремительный рост жертв воды. Цифры шокируют – в стране уже больше 60 трагедий, среди них и детские. В середине недели в Воложинском районе утонула 9-летняя девочка, а в Гомельской области – двое подростков. Специалисты уверены, что ответственность за детское купание – полностью на родителях.
Тамара Сарадоева, жительница Гродно:
Зато таких родителей знают спасатели – только на центральном пляже в Гродно, который оборудован станцией ОСВОД, ежедневно предупреждают беду. То трехлетний ребенок полез на глубину, пока мать где-то в кустах прохлаждается, то 11-летний мальчик прыгнет в воду в запрещенном для купания месте – головой в металлический предмет. Повезло, что выплыл, хоть и с окровавленным лицом.
Сергей Виноградов, председатель Гродненской областной организации ОСВОД:
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Новости Беларуси. В Лоевском районе мужчина спас двух девочек, которые бросились в воду за тонущей подругой. В Речице утонул 52-летний мужчина. В Лидском районе в...
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