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«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе

27.06.2021 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подход ко всему с головой – вот рецепт. В выходной день на озере Юбилейном под Гродно рекорд посещения – больше 5000 отдыхающих. Службы проводят профилактические рейды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе

Иван Микьянец, заместитель начальника центра пропаганды Гродненского областного управления МЧС:
Нырять с каких-нибудь оврагов, берегов будете? 
– Нет, опасно.
– Все правильно, очень опасно. Чтобы не забывали про правила безопасности, вот вам такие буклетики.

Беседы с каждым – вот друзья детства встретились между экзаменами в вузах, вот мама с дочкой приехала за город отдохнуть. А здесь большая компания с матрасами – по этому предмету нужна разъяснительная работа.

«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе

Иван Микьянец:
Матрасы использовать на воде запрещено. Есть специальные круги плавательные, которые приспособлены для этого.

МЧС напоминает и о трех китах водной безопасности: разрешенные места, правило вытянутой руки, если с детьми, и «нет» алкоголю.

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«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе

– Здравствуйте! Можно вас?
– Мы не участвуем в пропагандистских штуковинах.

Как же без них – без этих невероятных людей с широким словарным запасом, которые в пропагандистских «штуковинах» не участвуют. И в соблюдении законодательства, кстати, тоже. Ведь распивать спиртные напитки на пляже запрещено. Но об обязанностях граждан ведь не пишут в деструктивных Telegram-каналах.

«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе

Иван Микьянец:
Самый большой враг на воде – это, конечно же, алкоголь. Потому что большинство утонувших были в состоянии алкогольного опьянения. Если вы находитесь на водоеме, то ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем. Если вы решили отдохнуть у водоема с целью распития спиртных напитков, тогда лучше не купаться.

«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе

Все станции и посты ОСВОД перешли на режим усиленной работы. А на Юбилейном озере в помощь спасателям заступили на дежурство и водолазы МЧС – они контролируют водоем с противоположной стороны.

Павел Тимофеенко, командир отделения водолазно-спасательной службы ПАСО Гродненского областного управления МЧС:
Не заплывать за буйки, молодой человек!

«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе

Спасатели-водолазы следят за купанием людей, патрулируют озеро на катере, в любой момент готовы оказать помощь утопающему. Порой, делают и замечания нарушителям.

«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе

Александр Мешкин, спасатель-водолаз ПАСО Гродненского областного управления МЧС:
Отдыхающие реагируют правильно, понимают, сразу же исправляются. Замечаний делаем немного. Много случаев, поэтому люди делают выводы и стараются вести себя правильно.

Один случай из жизни: человек, умеющий плавать, зашел в воду, и на берегу его укусила пиявка. Проплыв несколько метров, он начал терять сознание и задыхаться, потому что у него оказалась аллергия. Хорошо, оказались спасатели рядом и оказали ему помощь.

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«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе

Павел Тимофеенко:
Я как водолаз зачастую участвую в различных операциях по спасению, иногда даже доходит до извлечения погибших. Среди них есть и дети, и взрослые. Одно дело, когда ты читаешь это в сводке. А когда все это видишь наяву, когда видишь скорбь родных на берегу, когда они иногда просят сделать хоть что-нибудь, и ты пытаешься хоть что-то сделать… Не забывайте о правилах безопасности на водах.

«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе

Вода – стихия манящая, но коварная. Потому надо помнить и о запрете одиночного купания, а спасательные жилеты лучше купить и положить в лодку. Простые, несложные правила лучше заучить на берегу. Тогда и жаркие дни на воде пройдут приятно и безопасно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Подход ко всему с головой – вот рецепт. В выходной день на озере Юбилейном под Гродно рекорд посещения – больше 5000 отдыхающих. Службы проводят...
 
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