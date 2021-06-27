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«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подход ко всему с головой – вот рецепт. В выходной день на озере Юбилейном под Гродно рекорд посещения – больше 5000 отдыхающих. Службы проводят профилактические рейды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Иван Микьянец, заместитель начальника центра пропаганды Гродненского областного управления МЧС:
Беседы с каждым – вот друзья детства встретились между экзаменами в вузах, вот мама с дочкой приехала за город отдохнуть. А здесь большая компания с матрасами – по этому предмету нужна разъяснительная работа.
Иван Микьянец:
МЧС напоминает и о трех китах водной безопасности: разрешенные места, правило вытянутой руки, если с детьми, и «нет» алкоголю.
– Здравствуйте! Можно вас?
Как же без них – без этих невероятных людей с широким словарным запасом, которые в пропагандистских «штуковинах» не участвуют. И в соблюдении законодательства, кстати, тоже. Ведь распивать спиртные напитки на пляже запрещено. Но об обязанностях граждан ведь не пишут в деструктивных Telegram-каналах.
Иван Микьянец:
Все станции и посты ОСВОД перешли на режим усиленной работы. А на Юбилейном озере в помощь спасателям заступили на дежурство и водолазы МЧС – они контролируют водоем с противоположной стороны.
Павел Тимофеенко, командир отделения водолазно-спасательной службы ПАСО Гродненского областного управления МЧС:
Спасатели-водолазы следят за купанием людей, патрулируют озеро на катере, в любой момент готовы оказать помощь утопающему. Порой, делают и замечания нарушителям.
Александр Мешкин, спасатель-водолаз ПАСО Гродненского областного управления МЧС:
Один случай из жизни: человек, умеющий плавать, зашел в воду, и на берегу его укусила пиявка. Проплыв несколько метров, он начал терять сознание и задыхаться, потому что у него оказалась аллергия. Хорошо, оказались спасатели рядом и оказали ему помощь.
Павел Тимофеенко:
Вода – стихия манящая, но коварная. Потому надо помнить и о запрете одиночного купания, а спасательные жилеты лучше купить и положить в лодку. Простые, несложные правила лучше заучить на берегу. Тогда и жаркие дни на воде пройдут приятно и безопасно.
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Новости Беларуси. Подход ко всему с головой – вот рецепт. В выходной день на озере Юбилейном под Гродно рекорд посещения – больше 5000 отдыхающих. Службы проводят...
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