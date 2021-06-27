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«Он родился 9 мая, но так и не узнал, что для каждого из нас означает его дата». Вспоминаем подвиг героя ВОВ Виктора Кладиева
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интересной инициативой для молодежи стали патриотические туры. В Бегомле, куда отправилась на неделе Кристина Федорович, школьников вместе с родителями возили по местам боевой славы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Проект «Страницы памяти: исторические уроки» стартовал в мае 2021 года. Учащиеся уже прошлись по сожженным деревням и мемориальным комплексам. Новая идея объединила Бегомльский музей народной славы и Березинский биосферный заповедник.
Кристина Федорович, корреспондент:
Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы:
Сапер 62-го отдельного гвардейского батальона. 30 июня 1944-го. Сам перевязал себе раны и, невзирая ни на что, продолжил наведение переправы на дороге Лепель – Бегомль. В этот же день был смертельно ранен.
Кристина Федорович:
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«Он родился 9 мая, но так и не узнал, что для каждого из нас означает его дата». Вспоминаем подвиг героя ВОВ Виктора Кладиева
Новости Беларуси. Интересной инициативой для молодежи стали патриотические туры. В Бегомле, куда отправилась на неделе Кристина Федорович, школьников вместе с...
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