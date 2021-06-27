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«Читали воспоминания Героя Советского Союза». Что было с Березинским заповедником в начале войны?

27.06.2021 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Интересной инициативой для молодежи стали патриотические туры. В Бегомле, куда отправилась на неделе Кристина Федорович, школьников вместе с родителями возили по местам боевой славы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Проект «Страницы памяти: исторические уроки» стартовал в мае 2021 года. Учащиеся уже прошлись по сожженным деревням и мемориальным комплексам. Новая идея объединила Бегомльский музей народной славы и Березинский биосферный заповедник.

«Читали воспоминания Героя Советского Союза». Что было с Березинским заповедником в начале войны?

Бегомль оккупировали 2 июля 1941-го около 12 часов дня. Передовые части 39-го танкового корпуса 3-й танковой группы сходу вторглись в поселок. Активное противодействие фашистам оказывало партизанское движение, 9 партизанских бригад и отдельных отрядов. Результатом упорной работы стало фактическое освобождение от немецких войск и появление партизанской зоны, действовавшей вплоть до прихода Красной армии.

«Читали воспоминания Героя Советского Союза». Что было с Березинским заповедником в начале войны?

Мы читали воспоминания Героя Советского Союза Манковича Степана Степановича, он уроженец бегомльской земли. В его воспоминаниях мы наши сведения, которые рассказывают, что было с Березинским биосферным заповедником в самом начале Великой Отечественной войны. Да, это крупицы, но мы в общем и целом надеемся, что они пополнят богатую историю Березинского биосферного заповедника.

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«Читали воспоминания Героя Советского Союза». Что было с Березинским заповедником в начале войны?

Березинский биосферный заповедник – жемчужина Белорусского Поозерья, эталон нетронутой природы не только СНГ, но и всей Европы, а во время Великой Отечественной – центр партизанского движения на севере Беларуси. Густые леса, топкие болота, множество рек, отсутствие дорог и большое количество дичи – все это было на руку отрядам бойцов. Но заповедник был фактически уничтожен. Что же до страниц истории – здесь хранят память аж с конца XIX века.

«Читали воспоминания Героя Советского Союза». Что было с Березинским заповедником в начале войны?

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Новости Беларуси. Интересной инициативой для молодежи стали патриотические туры. В Бегомле, куда отправилась на неделе Кристина Федорович, школьников вместе с...
 
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