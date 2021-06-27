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В 2020 году деловой костюм, в 2021-м – военная форма. Анализируем выступление Президента Беларуси 22 июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заключительным аккордом общенационального марафона памяти стала торжественная церемония с участием Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь Александра Лукашенко получилась яркой, ее сравнивают с августовским выступлением на VI
22 июня 2021 года, Беларусь – независимая страна. Западный форпост Евразийского экономического союза, западный форпост военно-политического блока ОДКБ и Союзного государства с Россией. Несмотря на то, что мир перестал быть биполярным (сил влияния много больше двух), классическое противостояние коллективного Запада и России никуда не исчезло. Не изменилось и наше географическое положение. Мы между ними. Перманентное напряжение дошло до опасной черты, ситуация, по оценкам экспертов, напоминает предвоенную. Такое уже было восемь десятилетий назад.
За последние четыре года инфраструктура НАТО в сопредельных странах значительно усовершенствовалась. В августе 2020 года параллельно с избирательной кампанией в Беларуси и событиями, последовавшими за этим внутри страны, Североатлантический альянс устроил учения у наших границ. Спустя 9 месяцев каждую неделю наши военные фиксировали более 30 полетов разведывательной авиации стран НАТО. Вдоль наших рубежей барражировали от самолетов стратегической разведки до разведывательно-ударных беспилотников. Разумеется, мы и наши союзники на это отреагировали.
В современном мире вооруженный конфликт и военная интервенция – вовсе не первый этап начала войны, но оппоненты к нему неизбежно придут, если не сработают другие, более «элегантные» методы.
Алена Сырова, корреспондент:
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Мы разобрали с профайлером основные моменты того выступления.
Если проанализировать подобные публичные выступления Александра Лукашенко, практически в каждом он говорит о независимости, как правило, подводя итог в своей речи. Та, что была в Бресте 22 июня, в день скорби, прозвучала еще и незадолго до нашего главного общего праздника – Дня Независимости.
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Алена Сырова:
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В 2020 году деловой костюм, в 2021-м – военная форма. Анализируем выступление Президента Беларуси 22 июня
Новости Беларуси. Заключительным аккордом общенационального марафона памяти стала торжественная церемония с участием Президента, сообщили в программе «Неделя»...
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