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Новый тренд или преступление? Рассказываем о криминальных тенденциях TikTok
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новое увлечение молодежи в TikTok. Теперь они скручивают колпачки ниппелей с автомобилей и хвастаются своим уловом в соцсетях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Евгений Поболовец:
Евгений Поболовец:
Почему мы об этом так много говорим? На неделе Президент подписал указ о переименовании Дня молодежи в День молодежи и студенчества. Его отмечают 27 июня. Изменения как раз и направлены на повышение статуса студенческой молодежи.
Третий трудовой семестр уже собрал на старте около 700 бойцов и командиров студотрядов со всей страны. Церемония прошла накануне на площади Государственного флага.
Год народного единства, к слову, уже стал рекордным по количеству желающих провести лето с пользой. Заявки на работу в студотрядах в Беларуси подали без малого 30 тысяч молодых людей.
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Новости Беларуси. Новое увлечение молодежи в TikTok. Теперь они скручивают колпачки ниппелей с автомобилей и хвастаются своим уловом в соцсетях, сообщили в программе...
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