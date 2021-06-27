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Железные дороги Литвы из-за санкций ЕС против Беларуси могут лишиться около 100 млн евро
Источник материала: СТВ
Слезоточивым газом и выстрелами в воздух резиновыми пулями пришлось усмирять литовским пограничникам самый настоящий бунт. Его в литовском городе Пабраде устроили мигранты, а именно иракцы. Их там сейчас большинство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Это в полной мере прочувствовали на себе и те белорусы, которые считают себя вправе перекрывать дороги у границы с Литвой. Очередная акция прошла 26 июня. Но на этот раз что-то пошло не так. Дальнобойщики, мягко говоря, были не в восторге от происходящего.
Что интересно, все эти провокации активно снимались на фото и видео. То, что это не политическая акция, а откровенная постановка, понятно без лишних слов.
Вот такой он, глас народа. Он ведь и таким бывает тоже, если демократия – это право на разные мнения.
Разные мнение есть и в самой Литве относительно действий руководства этой страны и по вопросу, по кому на самом деле бьют санкции ЕС. Там уже подсчитали, что без белорусских удобрений грузооборот может упасть на 20 %. Но есть оценки и еще круче: если транзит белорусских грузов по Литве прекратится, то местная железная дорога лишится примерно 100 миллионов евро годового дохода.
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Слезоточивым газом и выстрелами в воздух резиновыми пулями пришлось усмирять литовским пограничникам самый настоящий бунт. Его в литовском городе Пабраде...
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