ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Железные дороги Литвы из-за санкций ЕС против Беларуси могут лишиться около 100 млн евро

28.06.2021 06:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Слезоточивым газом и выстрелами в воздух резиновыми пулями пришлось усмирять литовским пограничникам самый настоящий бунт. Его в литовском городе Пабраде устроили мигранты, а именно иракцы. Их там сейчас большинство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Железные дороги Литвы из-за санкций ЕС против Беларуси могут лишиться около 100 млн евро

Евгений Поболовец, СТВ: 
Инцидент случился прямо на территории палаточного лагеря. Иракцы возмутились решением разместить их в закрытом корпусе. По сути, это те же камеры, как в тюрьме, и полная изоляция от общества. К слову, восстание подавили быстро, потому как в демократических странах с такими выходками не церемонятся от слова совсем.

Железные дороги Литвы из-за санкций ЕС против Беларуси могут лишиться около 100 млн евро

Это в полной мере прочувствовали на себе и те белорусы, которые считают себя вправе перекрывать дороги у границы с Литвой. Очередная акция прошла 26 июня. Но на этот раз что-то пошло не так. Дальнобойщики, мягко говоря, были не в восторге от происходящего.

«Пускай успокаиваются, а то стыдно за землячков». Реакция дальнобойщиков на попытку оппозиции перекрыть дорогу на границе

Железные дороги Литвы из-за санкций ЕС против Беларуси могут лишиться около 100 млн евро

Что интересно, все эти провокации активно снимались на фото и видео. То, что это не политическая акция, а откровенная постановка, понятно без лишних слов.

«Вышли, Латушко сел». Что происходило на литовско-белорусской границе?

Вот такой он, глас народа. Он ведь и таким бывает тоже, если демократия – это право на разные мнения.

Железные дороги Литвы из-за санкций ЕС против Беларуси могут лишиться около 100 млн евро

Разные мнение есть и в самой Литве относительно действий руководства этой страны и по вопросу, по кому на самом деле бьют санкции ЕС. Там уже подсчитали, что без белорусских удобрений грузооборот может упасть на 20 %. Но есть оценки и еще круче: если транзит белорусских грузов по Литве прекратится, то местная железная дорога лишится примерно 100 миллионов евро годового дохода.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слезоточивым газом и выстрелами в воздух резиновыми пулями пришлось усмирять литовским пограничникам самый настоящий бунт. Его в литовском городе Пабраде...
 
Новости дня
Новости разные
 
Реконструировали стадион, ввели бассейн. Председатель Гомельского облисполкома о развитии спортивной инфраструктуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by