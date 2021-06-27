ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Душа блокадного братства: умерла Валентина Леоненко

28.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. Скончалась президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда Валентина Леоненко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Соболезнования родным и близким Леоненко направил губернатор города Александр Беглов.

"Петербург понес тяжелую утрату… Валентина Ивановна останется для нас символом блокадной стойкости. В 1941 году, 16-летней, она лечила раненых в военном госпитале. Строила укрепления на Пулковских высотах, рыла траншеи и окопы у Кировского завода. После войны более полувека посвятила благородному педагогическому труду", – говорится в тексте соболезнования.

По словам Беглова, Валентина Леоненко останется примером мужества, силы духа и любви к родному городу.

"Она была душой блокадного братства", – подчеркнул губернатор.

В 1990 году вместе со своими соратниками она создала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. В нее вошли 109 организаций из 65 городов России и 39 городов зарубежных государств.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1990 году вместе со своими соратниками Валентина Леоненко создала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. В нее...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы в состоянии сплотиться». Вот что о санкциях говорит руководитель завода, на котором трудится более сотни человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by