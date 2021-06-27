Душа блокадного братства: умерла Валентина Леоненко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. Скончалась президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда Валентина Леоненко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Соболезнования родным и близким Леоненко направил губернатор города Александр Беглов.

"Петербург понес тяжелую утрату… Валентина Ивановна останется для нас символом блокадной стойкости. В 1941 году, 16-летней, она лечила раненых в военном госпитале. Строила укрепления на Пулковских высотах, рыла траншеи и окопы у Кировского завода. После войны более полувека посвятила благородному педагогическому труду", – говорится в тексте соболезнования.

По словам Беглова, Валентина Леоненко останется примером мужества, силы духа и любви к родному городу.

"Она была душой блокадного братства", – подчеркнул губернатор.

В 1990 году вместе со своими соратниками она создала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. В нее вошли 109 организаций из 65 городов России и 39 городов зарубежных государств.