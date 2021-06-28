Почему россияне стали больше покупать недвижимости в Беларуси? Вот что говорили на специализированной выставке в Москве

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рост до 15 % – речь об изменении предпочтений россиян в приобретении недвижимости за рубежом. За последний год на столько процентов больше сделок заключено по реализации объектов крупнейшего белорусского застройщика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Как привести на наш рынок новых покупателей жилья и создать условия для работы в Минске российского бизнеса? Развитие международного инвестирования в строительную сферу обсуждали на специализированной выставке в Москве. Нашу страну представлял известный застройщик, реализующий знаковые проекты в белорусской столице.

О новых контрактах и проверенных партнерах – Кристина Федорович.





Москва, небоскребы «Москва-Сити», международная выставка зарубежной недвижимости Moscow's Premier International Real Estate Show – крупнейшая экспозиция зарубежной недвижимости в России. В этом году 30 стран. Беларусь представляет известный застройщик страны, и фактически на центральном стенде.

Россияне активно инвестируют в недвижимость в Беларуси, в жилую и коммерческую. Это простой способ приумножить средства, учитывая большую доступность недвижимости в Минске, чем в Москве.





Валерий Виноградов, вице-президент Российской гильдии риелторов, руководитель группы компаний «Авентин»:

Сегодня в связи с пандемией у российских инвесторов приутих спрос на зарубежную недвижимость, потому что сложно выезжать, снизился оборот рынка недвижимости. Поэтому основное внимание уделяется, конечно, тем странам, которые находятся рядом, и тем объектам, которые обладают характеристиками не только для проживания, но и для инвестиций. И в этом смысле недвижимость в Беларуси как нельзя лучше подходит для россиян. Потому что, как мы знаем, инвестиции в недвижимость имеют две составляющие – доходность и риски. В связи с тем, что наши народы близки, хорошие политические отношения, риски как бы нивелируются.





Группа компаний «Авентин» имеет штаб в Санкт-Петербурге, но работает по всей России. Есть и анализ спроса на белорусскую недвижимость в условиях, когда россияне почти перестали покупать квадратные метры на Западе.





Валерий Виноградов:

Самая популярная инвестиция – в жилую недвижимость, причем в объекты небольшой площади. Это студии, однокомнатные квартиры. Следующими по популярности идут апартаменты, которые очень хорошо показали себя в России. И потом только объекты коммерческой недвижимости. Это в основном для тех предпринимателей, бизнесменов, которые заходят со своим бизнесом в Республику Беларусь.





Есть и прогноз. Спрос будет расти.





Валерий Виноградов:

В России заканчивается период льготного кредитования. С 1 июля льготная ипотека претерпит определенные изменения, будет выше ставка, будет больший процент. Соответственно, будет меньшая сумма, которая будет выделяться на льготное кредитование. На те 3 миллиона, которые можно будет получить, ни в Москве, ни в Питере, к сожалению, уже ничего не купишь. А в Беларуси это как раз те деньги, которыми можно закрыть приобретение однокомнатной, двухкомнатной квартиры.





Несколько месяцев назад и застройщик заключил соглашение с рядом российских риэлтерских агентств. Сейчас можно говорить о первых результатах.





Евгения Мельникова, директор департамента инвестиционных сделок компании Point Estate:

За время нашего сотрудничества мы увидели интерес к белорусской недвижимости. Если проводить аналитику, например, с прошлым годом, за полгода спрос у российского покупателя увеличился на 10-15 %. Minsk World – это современная архитектура, развитая инфраструктура.





Наибольший интерес к жилью в Minsk World. Портрет покупателя из России – молодые люди до 35 лет. Сразу по нескольку объектов выбирают более опытные инвесторы.





Евгения Мельникова:

В Беларуси очень выгодно вкладывать в недвижимость. Если мы сравниваем цены в Москве и в Беларуси, белорусские намного выгоднее. Ты можешь купить сразу два, три, четыре квартиры и сдавать их в аренду, объединить. Поэтому с точки зрения востребованности белорусская недвижимость на российском рынке популярна.





Учредитель и генеральный директор агентства «Авангард Недвижимость» Арман Барекян рассказывает, что жилые комплексы в Минске продаются хорошо – играет качество, многофункциональность и доступность.





Арман Барекян, учредитель агентства «Авангард Недвижимость»:

Первое – это красота и современность самого комплекса. Второе – это цена, и тут нужно заметить соотношение цены и качества. Инвестиционная привлекательность у нас на четвертом месте, быстрая окупаемость плюс высокая доходность – выше банковских депозитов. Люди активно интересуются проектом Minsk World, многие уже купили квартиры, а индивидуальные предприниматели интересуются коммерческой недвижимостью.





Выставка – прежде всего форум профессионалов. Каждая встреча – новые соглашения. Результативность высокая.





Георгиос Урумов, исполнительный директор компании VPIexpo:

Смысл проведения таких мероприятий в физическом контакте между инвестором и девелопером. Частные инвесторы, которые ищут дополнительные формы инвестиций – заработали капиталы и ищут способы диверсифицировать капиталовложения. Это в первую очередь частные инвесторы, которым нужно обезопасить свой капитал в первую очередь, убедиться в его, может, небольшом, но стабильном потенциальном росте.





Работа форума продлилась всего два дня. Но этого вполне достаточно, уверены профессионалы рынка недвижимости, чтобы завершить начатые переговоры новыми контрактами и перейти к следующим. Инвестиционная отрасль восстанавливается после пандемии и уже в 2021 году сможет вернуться к доковидным показателям. Это значит, что спрос на квадратные метры будет снова расти.

*На правах рекламы.