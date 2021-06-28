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Почему россияне стали больше покупать недвижимости в Беларуси? Вот что говорили на специализированной выставке в Москве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рост до 15 % – речь об изменении предпочтений россиян в приобретении недвижимости за рубежом. За последний год на столько процентов больше сделок заключено по реализации объектов крупнейшего белорусского застройщика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как привести на наш рынок новых покупателей жилья и создать условия для работы в Минске российского бизнеса? Развитие международного инвестирования в строительную сферу обсуждали на специализированной выставке в Москве. Нашу страну представлял известный застройщик, реализующий знаковые проекты в белорусской столице.
Москва, небоскребы «Москва-Сити», международная выставка зарубежной недвижимости Moscow's Premier International Real Estate Show – крупнейшая экспозиция зарубежной недвижимости в России. В этом году 30 стран. Беларусь представляет известный застройщик страны, и фактически на центральном стенде.
Россияне активно инвестируют в недвижимость в Беларуси, в жилую и коммерческую. Это простой способ приумножить средства, учитывая большую доступность недвижимости в Минске, чем в Москве.
Валерий Виноградов, вице-президент Российской гильдии риелторов, руководитель группы компаний «Авентин»:
Группа компаний «Авентин» имеет штаб в Санкт-Петербурге, но работает по всей России. Есть и анализ спроса на белорусскую недвижимость в условиях, когда россияне почти перестали покупать квадратные метры на Западе.
Валерий Виноградов:
Есть и прогноз. Спрос будет расти.
Валерий Виноградов:
Несколько месяцев назад и застройщик заключил соглашение с рядом российских риэлтерских агентств. Сейчас можно говорить о первых результатах.
Евгения Мельникова, директор департамента инвестиционных сделок компании Point Estate:
Наибольший интерес к жилью в Minsk World. Портрет покупателя из России – молодые люди до 35 лет. Сразу по нескольку объектов выбирают более опытные инвесторы.
Евгения Мельникова:
Учредитель и генеральный директор агентства «Авангард Недвижимость» Арман Барекян рассказывает, что жилые комплексы в Минске продаются хорошо – играет качество, многофункциональность и доступность.
Арман Барекян, учредитель агентства «Авангард Недвижимость»:
Выставка – прежде всего форум профессионалов. Каждая встреча – новые соглашения. Результативность высокая.
Георгиос Урумов, исполнительный директор компании VPIexpo:
Работа форума продлилась всего два дня. Но этого вполне достаточно, уверены профессионалы рынка недвижимости, чтобы завершить начатые переговоры новыми контрактами и перейти к следующим. Инвестиционная отрасль восстанавливается после пандемии и уже в 2021 году сможет вернуться к доковидным показателям. Это значит, что спрос на квадратные метры будет снова расти.
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Почему россияне стали больше покупать недвижимости в Беларуси? Вот что говорили на специализированной выставке в Москве
Новости Беларуси. Рост до 15 % – речь об изменении предпочтений россиян в приобретении недвижимости за рубежом. За последний год на столько процентов больше сделок...
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