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Больных и раненых спрятали в землянках, выкопанных среди болот. Как спасли 30 партизан в годы войны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интересной инициативой для молодежи стали патриотические туры. В Бегомле, куда отправилась на неделе Кристина Федорович, школьников вместе с родителями возили по местам боевой славы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проект «Страницы памяти: исторические уроки» стартовал в мае 2021 года. Учащиеся уже прошлись по сожженным деревням и мемориальным комплексам. Новая идея объединила Бегомльский музей народной славы и Березинский биосферный заповедник.
Кристина Федорович, корреспондент:
Дмитрий Сецко:
Кристина Федорович:
Здесь он располагался с февраля 1942-го года по июль 1944-го. Главным врачом госпиталя был Иван Кузнецов, а начальником санитарной службы – Василий Лещинский. Сейчас на том самом месте – указатель, стоящий посреди безмолвного, но хранящего память леса.
Проехав чуть дальше, мы попадаем на место подземного партизанского госпиталя. Что интересно, накануне 75-летия освобождения Беларуси благодаря настойчивости моих коллег, журналистов СТВ, и было найдено это место.
Более 30 больных и раненых партизан спрятали в двух землянках, выкопанных среди болот. Каждая 10 метров в длину, 2 в ширину и 1 метр в высоту. Землянками их назвать трудно. Единственные возможные положения – это лежа и сидя. Глубже копать было нельзя – вокруг болото. Вместе с ранеными остались и медсестры. В подземный госпиталь добровольно отправились семь медсестер. Самой старшей – 29, младшей – 16. И еще пятилетняя девочка, дочка одной из медсестер. 18 дней и ночей, и только благодаря стойкости, вере и любви этих девушек все эти люди выжили во время блокады.
Николай Селюк:
Связь поколений не прервется никогда, хоть из истории медсестер из подземного госпиталя в живых уже не осталось никого. Но пока мы рассказываем об этом своим детям, прививаем им важное с пеленок, это не будет забыто, сколько бы лет ни прошло и сколько бы поколений ни сменилось. Одним словом – помним.
Интересно, познавательно. Возле братских могил увидел их. Они воевали ради нас, чтобы мы делали поколения другие.
Память, живые свидетели которой уходят, и единственной возможностью сохранить эту память и передать нашим детям, подрастающему поколению, конечно, является в такой форме проведение экскурсий.
Мне понравилась экскурсия, где нам рассказывали о войне.
Важно помнить о подвиге наших предков.
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Новости Беларуси. Интересной инициативой для молодежи стали патриотические туры. В Бегомле, куда отправилась на неделе Кристина Федорович, школьников вместе с...
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