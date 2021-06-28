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Экономия не для каждого. Как зефирки 40 лет обманывали все человечество

28.06.2021 06:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Экономия не для каждого. Как зефирки 40 лет обманывали все человечество
Экономия не для каждого. Как зефирки 40 лет обманывали все человечество

Между тем, ценность откладывания на потом далеко не так однозначна, как может показаться. Чтобы разобраться с этой темой, наши партнеры из международной компании Альпари подробно изучили истоки вопроса.

Самым важным экспериментом, доказывающим безусловную пользу накопительства, является «Зефирный тест», проведенный Уолтером Мишелем и Эббе Б. Эббесеном в 1970 году в Стэнфорде. Группе из 600 детей в возрасте от 4 до 6 лет предлагался выбор: съесть зефирку или печенье сразу или подождать 15 минут и получить вдвое больше сладостей. Целью теста было определить механизмы откладывания удовольствия. Примерно треть детей смогли продержаться необходимое время, остальные – нет.

Спустя 20 лет Уолтер Мишель провел оценку уже выросших детей на предмет жизненных успехов. Эта проверка «доказала», что дети, способные откладывать удовольствие, демонстрировали лучшие результаты в школе, колледже и университете, чем те, кто не желал ждать.


Именно тогда, в 1990 году, и закрепился ныне существующий взгляд на вещи. Трать — и будешь беден, откладывай — и станешь богат и успешен. Все бы ничего, но в 2018 году другой человек по имени Тайлер Уоттс перепроверил изначальные условия эксперимента и пришел к ошеломляющему выводу.

Оказывается, дети, которые без труда могли смотреть на зефирки и ждать будущей награды, росли в гораздо более обеспеченных семьях. Они прекрасно знали, что дома их ждет столько сладостей, сколько они захотят. Разумеется, впоследствии эти дети имели доступ к лучшим учителям и условиям обучения, чем дети бедняков.

Другими словами, эксперимент доказывал лишь одну очевидную вещь — богатому куда проще копить, чем бедному. Ведь на самом деле более успешная группа не откладывала удовольствия на потом. Жизнь и без того приносила ее участникам достаточное количество радостей.

Все это ни в коей мере не значит, что копить деньги не нужно вообще. Главный акцент этой истории в другом. Если доход человека не слишком велик, а возможности откладывать ограничены, самым правильным решением будет не вынужденная скупость, а систематические вложения в собственное развитие. Такие вложения позволят своевременно получить хорошо оплачиваемую профессию и зарабатывать гораздо больше.


Произведем простой расчет. Представьте, что вы можете откладывать 300 долларов в месяц. Сколько времени уйдет на то, чтобы накопить достаточную для пассивного дохода сумму? Если не случится ничего форс-мажорного, за 20 лет вы отложите примерно 72 000 долларов. При средней ставке по депозитам 2,5% в валюте, эта сумма будет приносить вам 1800 долларов в год или 150 долларов в месяц. Не слишком много, не правда ли? Копить 20 лет, откладывая, чтобы в итоге получить доход вдвое меньший, чем тот, от которого вы отказались. Между тем, если вы будете вкладывать эту же сумму в образование, ваши возможности увеличить свой доход будут возрастать с каждым месяцем. А с большим доходом и копить куда проще.

Компания Альпари обучает начинающих основам трейдинга, причем делает это бесплатно. На лекциях и вебинарах можно найти не только материалы, необходимые тем, кто только начинает свой путь в этом деле, но и готовые стратегии и бесконечные объемы бесплатных аналитических инструментов. В общем, компания предоставляет все возможности для качественного и быстрого обучения трейдингу.

*рекламный материал, ООО «Альпари Евразия», УНП: 192637625

 
 
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Экономьте и откладывайте на потом эту фразу можно без преувеличения считать чуть ли не гимном современной цивилизации. О личных финансах написаны тысячи книг. По...
 
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