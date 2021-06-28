Источник материала: Myfin



Экономия не для каждого. Как зефирки 40 лет обманывали все человечество

Между тем, ценность откладывания на потом далеко не так однозначна, как может показаться. Чтобы разобраться с этой темой, наши партнеры из международной компании Альпари подробно изучили истоки вопроса.



Самым важным экспериментом, доказывающим безусловную пользу накопительства, является «Зефирный тест», проведенный Уолтером Мишелем и Эббе Б. Эббесеном в 1970 году в Стэнфорде. Группе из 600 детей в возрасте от 4 до 6 лет предлагался выбор: съесть зефирку или печенье сразу или подождать 15 минут и получить вдвое больше сладостей. Целью теста было определить механизмы откладывания удовольствия. Примерно треть детей смогли продержаться необходимое время, остальные – нет.

Спустя 20 лет Уолтер Мишель провел оценку уже выросших детей на предмет жизненных успехов. Эта проверка «доказала», что дети, способные откладывать удовольствие, демонстрировали лучшие результаты в школе, колледже и университете, чем те, кто не желал ждать.





Именно тогда, в 1990 году, и закрепился ныне существующий взгляд на вещи. Трать — и будешь беден, откладывай — и станешь богат и успешен. Все бы ничего, но в 2018 году другой человек по имени Тайлер Уоттс перепроверил изначальные условия эксперимента и пришел к ошеломляющему выводу.

Оказывается, дети, которые без труда могли смотреть на зефирки и ждать будущей награды, росли в гораздо более обеспеченных семьях. Они прекрасно знали, что дома их ждет столько сладостей, сколько они захотят. Разумеется, впоследствии эти дети имели доступ к лучшим учителям и условиям обучения, чем дети бедняков.

Другими словами, эксперимент доказывал лишь одну очевидную вещь — богатому куда проще копить, чем бедному. Ведь на самом деле более успешная группа не откладывала удовольствия на потом. Жизнь и без того приносила ее участникам достаточное количество радостей.

Все это ни в коей мере не значит, что копить деньги не нужно вообще. Главный акцент этой истории в другом. Если доход человека не слишком велик, а возможности откладывать ограничены, самым правильным решением будет не вынужденная скупость, а систематические вложения в собственное развитие. Такие вложения позволят своевременно получить хорошо оплачиваемую профессию и зарабатывать гораздо больше.





Произведем простой расчет. Представьте, что вы можете откладывать 300 долларов в месяц. Сколько времени уйдет на то, чтобы накопить достаточную для пассивного дохода сумму? Если не случится ничего форс-мажорного, за 20 лет вы отложите примерно 72 000 долларов. При средней ставке по депозитам 2,5% в валюте, эта сумма будет приносить вам 1800 долларов в год или 150 долларов в месяц. Не слишком много, не правда ли? Копить 20 лет, откладывая, чтобы в итоге получить доход вдвое меньший, чем тот, от которого вы отказались. Между тем, если вы будете вкладывать эту же сумму в образование, ваши возможности увеличить свой доход будут возрастать с каждым месяцем. А с большим доходом и копить куда проще.

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