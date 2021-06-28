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«Вы планируете разрушить мой дом, оставить его без тепла и света». Парень из Молодечно написал письмо Ангеле Меркель после ее слов о санкциях

28.06.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вы планируете разрушить мой дом, оставить его без тепла и света». Парень из Молодечно написал письмо Ангеле Меркель после ее слов о санкциях

После слов госпожи Ангелы Меркель об ужесточении санкций семнадцатилетний юноша из Молодечно Алексей Николаев написал письмо канцлеру Германии. Вот цитата из него:

Это слова совсем юного жителя страны, он учится в торгово-экономическом колледже, работает диджеем, после прошлогодних событий не смог остаться в стороне – участвовал в патриотических акциях. Мы записали с Алексеем интервью. Главный вопрос, конечно, о мотиве поступка…


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После слов госпожи Ангелы Меркель об ужесточении санкций семнадцатилетний юноша из Молодечно Алексей Николаев написал письмо канцлеру Германии. Вот цитата из...
 
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