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«Вы планируете разрушить мой дом, оставить его без тепла и света». Парень из Молодечно написал письмо Ангеле Меркель после ее слов о санкциях
Источник материала: ОНТ
После слов госпожи Ангелы Меркель об ужесточении санкций семнадцатилетний юноша из Молодечно Алексей Николаев написал письмо канцлеру Германии. Вот цитата из него:
Это слова совсем юного жителя страны, он учится в торгово-экономическом колледже, работает диджеем, после прошлогодних событий не смог остаться в стороне – участвовал в патриотических акциях. Мы записали с Алексеем интервью. Главный вопрос, конечно, о мотиве поступка…
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«Вы планируете разрушить мой дом, оставить его без тепла и света». Парень из Молодечно написал письмо Ангеле Меркель после ее слов о санкциях
После слов госпожи Ангелы Меркель об ужесточении санкций семнадцатилетний юноша из Молодечно Алексей Николаев написал письмо канцлеру Германии. Вот цитата из...
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