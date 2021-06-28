|
Прогноз по валютам: каким будет курс доллара в июле после ввода санкций
Источник материала: Myfin
- На внешних валютных
рынках прошедшая неделя выдалась
исключительно спокойной. Валютная пара
евро/доллар выросла с 1,1910 до 1,1940,
или на 0,3%.
Ровно
на столько же, на 0,3%, вырос
евро к
На белорусском
валютном рынке все три иностранные
валюты показали умеренный рост к
В результате стоимость валютной корзины выросла на 0,61%. Это вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к корзине. И можно лишь удивляться, как на фоне достаточно жестких секторальных санкций белорусский рубль продемонстрировал столь умеренное снижение.
На начавшейся неделе удорожание иностранных валют продолжится.
А
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К концу июня на белорусском валютном рынке по курсам доллара, евро и российской валюты наблюдался рост. С какими курсами основных иностранных валют начнется июль?...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)